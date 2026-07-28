По его словам, "главным жерновом на шее экономики региона" уже более 10 лет является сокращение объемов транзита. Данные Банка Латвии свидетельствуют, что экспорт портовых и железнодорожных услуг достиг своего исторического максимума в 2012 году, однако с тех пор он сократился более чем в четыре раза. На Курземе с его двумя крупными портами это влияет больше, чем на страну в целом. Роль этих доходов в экономике Латвии снижается с начала века - в 2000 году их объем составлял 8% от валового внутреннего продукта (ВВП), а сейчас - лишь около 0,5%.

Помимо, казалось бы, бесконечного спада транзита, экономике Курземе в прошлом году пришлось преодолевать и другие вызовы, отмечает эксперт. Например, на Тукумс продолжало влиять прекращение деятельности завода "Skonto Plan". В прошлом году в отраслях, связанных с металлами, после двухлетнего периода спада наметился поворот, однако в начале 2025 года ситуацию все еще можно было охарактеризовать как кризисную. Акцент на эти отрасли в развитии промышленности Лиепаи и Вентспилса является стратегически правильным выбором, но из-за преходящих обстоятельств он в тот конкретный момент еще не давал ожидаемых результатов, признает Страутиньш.

В этом году ситуация совсем другая. "Промышленные показатели Лиепаи в начале года превосходны, инвесторы подают заявки на места в новых индустриальных парках, и для дальнейшего роста будет важно доступное кредитование для реализации проектов развития предприятий", - отмечает Страутиньш, добавляя, что Лиепая является вторым самоуправлением в стране, если измерять доходы на душу населения, созданные в отраслях, связанных с металлами. Более быстрое развитие в Лиепае в этом году значительно улучшит общие показатели Курземе, поскольку город составляет около трети экономики региона.

Экономист поясняет, что влияние транзита будет действовать в противоположном направлении, кроме того, на бюджеты домохозяйств региона еще может повлиять реакция кадровой политики предприятий на уже произошедшее, с пониманием того, что грузопотоки в ближайшее время не восстановятся. Также желание разработчиков фискальной политики сократить необходимые субсидии на содержание железной дороги может повлиять на Курземе, так же как и на Латгалп.

Страутиньш отмечает, что в прошлом году самый быстрый рост экспортной экономики в Курземе показал Кулдигский край. Он также является самым быстроразвивающимся среди самоуправлений региона с 2014 года, когда его экономика была самой слабой в Курземе. Кулдига - это пример того, как можно быстро расти, углубляя компетенции в традиционных отраслях - в данном случае, в деревообработке. Экономист поясняет, что сильным толчком для развития Кулдиги стало развитие производства фанеры, которое не только увеличило количество хорошо оплачиваемых рабочих мест, но и изменило бизнес-среду в целом и побудило другие предприятия стать еще более амбициозными.

То, что и Лиепая, и Кулдига развиваются одновременно так успешно и по-разному, показывает, что у регионов и самоуправлений могут быть очень разные стратегии развития, признает Страутиньш.