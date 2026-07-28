Курземе может превзойти другие регионы Латвии по темпам развития - об этом уже долгое время свидетельствуют структура отраслей, размер городов, эффективность и целенаправленность политики развития, реализуемой самоуправлениями, заявил агентству ЛЕТА экономист Петерис Страутиньш.
По его словам, "главным жерновом на шее экономики региона" уже более 10 лет является сокращение объемов транзита. Данные Банка Латвии свидетельствуют, что экспорт портовых и железнодорожных услуг достиг своего исторического максимума в 2012 году, однако с тех пор он сократился более чем в четыре раза. На Курземе с его двумя крупными портами это влияет больше, чем на страну в целом. Роль этих доходов в экономике Латвии снижается с начала века - в 2000 году их объем составлял 8% от валового внутреннего продукта (ВВП), а сейчас - лишь около 0,5%.
Помимо, казалось бы, бесконечного спада транзита, экономике Курземе в прошлом году пришлось преодолевать и другие вызовы, отмечает эксперт. Например, на Тукумс продолжало влиять прекращение деятельности завода "Skonto Plan". В прошлом году в отраслях, связанных с металлами, после двухлетнего периода спада наметился поворот, однако в начале 2025 года ситуацию все еще можно было охарактеризовать как кризисную. Акцент на эти отрасли в развитии промышленности Лиепаи и Вентспилса является стратегически правильным выбором, но из-за преходящих обстоятельств он в тот конкретный момент еще не давал ожидаемых результатов, признает Страутиньш.
В этом году ситуация совсем другая. "Промышленные показатели Лиепаи в начале года превосходны, инвесторы подают заявки на места в новых индустриальных парках, и для дальнейшего роста будет важно доступное кредитование для реализации проектов развития предприятий", - отмечает Страутиньш, добавляя, что Лиепая является вторым самоуправлением в стране, если измерять доходы на душу населения, созданные в отраслях, связанных с металлами. Более быстрое развитие в Лиепае в этом году значительно улучшит общие показатели Курземе, поскольку город составляет около трети экономики региона.
Экономист поясняет, что влияние транзита будет действовать в противоположном направлении, кроме того, на бюджеты домохозяйств региона еще может повлиять реакция кадровой политики предприятий на уже произошедшее, с пониманием того, что грузопотоки в ближайшее время не восстановятся. Также желание разработчиков фискальной политики сократить необходимые субсидии на содержание железной дороги может повлиять на Курземе, так же как и на Латгалп.
Страутиньш отмечает, что в прошлом году самый быстрый рост экспортной экономики в Курземе показал Кулдигский край. Он также является самым быстроразвивающимся среди самоуправлений региона с 2014 года, когда его экономика была самой слабой в Курземе. Кулдига - это пример того, как можно быстро расти, углубляя компетенции в традиционных отраслях - в данном случае, в деревообработке. Экономист поясняет, что сильным толчком для развития Кулдиги стало развитие производства фанеры, которое не только увеличило количество хорошо оплачиваемых рабочих мест, но и изменило бизнес-среду в целом и побудило другие предприятия стать еще более амбициозными.
То, что и Лиепая, и Кулдига развиваются одновременно так успешно и по-разному, показывает, что у регионов и самоуправлений могут быть очень разные стратегии развития, признает Страутиньш.
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