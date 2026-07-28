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Не договорились? Премьер внезапно «изменил показания» 2 1142

Политика
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс. Foto: Mairis Matisons, Valsts kanceleja

В правительстве отложили принятие решения по бизнес-плану airBaltic.

Кажется, премьер Андрис Кулбергс и министр сообщений Рихардс Козловскис чего-то не договаривают. Вчера и сегодня утром эти два политика уверяли, что сегодня правительство рассмотрит новый бизнес-план airBaltic. В последний момент в повестке дня сегодняшнего заседания правительства появился документ под названием "Информационное сообщение о ситуации в airBaltic". Как вы понимаете, это не бизнес-план, но, видимо, в информационном сообщении, которое имеет гриф "секретно", рассказывается и об основных элементах бизнес-плана.

Однако сегодня вечером на пресс-конференции Андрис Кулбергс и Рихардс Козловскис сперва заявили, что вопрос о бизнес-плане не обсуждали, но сделают это на этой неделе, поскольку уже 3-го августа собрание держателей облигаций и государство намерено делегировать своего представителя и для этого необходим мандат от правительства.

Затем, правда, премьер обмолвился, что дискуссия о ситуации в airBaltic на сегодняшнем заседании правительства была, но никаких решений принято не было. "Государство выступает здесь в двух ролях - и как кредитор, и как акционер. Но эти роли надо разделить", - загадочно произнес премьер.

Так что же собственно происходило на сегодняшнем секретном заседании правительства? Рискнем предположить, что во-первых, обсуждение бизнес-плана все-таки состоялось. Во-вторых, партнеры по коалиции наверняка поругались, обсуждая возможность еще вкачать государственные средства в авиакомпанию. Исходя из этого было принято решение... пока ничего не принимать и притормозить утверждение бизнес-плана до собрания держателей облигаций airBaltic - как известно, авиакомпания задержала выплату процентов по облигациям.

Скорее всего, в пятницу в рамках внеочередного заседания правительства будет утвержден лишь мандат представителю государства для участия в собрании держателей облигаций 3-го августа.

И лишь после собрания, когда будет ясны требования и предложения держателей облигаций, правительство может вернуться к обсуждению бизнес-плана - уже с учетом результатов собрания.

Так или иначе, но маловероятно, что правительству удастся уйти от необходимости еще влить деньги налогоплательщиков в авиакомпанию.

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#финансы #облигации #правительство #airbaltic #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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