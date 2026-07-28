Политический обозреватель и писатель Юргис Лиепниекс считает, что дискуссия о будущем национальной авиакомпании airBaltic требует от политиков не осторожных намеков, а открытой позиции. Такое мнение он высказал в эфире программы «Ziņu TOP» на телеканале TV24.

Поводом для обсуждения стали разговоры о возможном выделении авиаперевозчику дополнительного государственного финансирования. По словам ведущей программы, некоторые политики в неофициальных беседах признают, что опасаются поддерживать airBaltic, поскольку считают: их избиратели больше не хотят, чтобы государство вкладывало в компанию новые средства. Лиепниекс уверен, что подобные аргументы не освобождают власть от ответственности за принятое решение.

«Политики должны взять на себя ответственность и принять решение. Если они считают, что именно этого хотят избиратели, пусть придут и скажут об этом открыто», - заявил он.

По мнению обозревателя, если государство действительно намерено отказаться от дальнейшей поддержки национального авиаперевозчика, общество должно заранее понимать, к чему это приведет. Скрывать возможные последствия такого шага, считает он, недопустимо.

«Пусть выйдут и публично скажут: мы считаем, что airBaltic нам больше не нужна. Не нужно больше тратить на нее деньги, пусть компания банкротится. Пусть придут кредиторы, разберут самолеты, а мы будем летать через Ригу как получится. Пусть просто скажут это прямо. Именно такое решение им придется принять», - подчеркнул Лиепниекс.

Он также отметил, что закрыть предприятие гораздо проще, чем искать пути для его сохранения. По мнению политолога, ликвидация компании не требует особых усилий, однако последствия такого решения страна будет ощущать еще долгие годы.

«Обанкротить, закрыть, захлопнуть двери и уйти - большого искусства не требует», - отметил он. По словам Лиепниекса, в случае исчезновения airBaltic Латвия лишится одного из своих конкурентных преимуществ в регионе и потеряет важное транспортное преимущество.

«Латвия потеряет еще одно свое конкурентное преимущество в регионе, потеряет еще одно удобство. Конечно, мы выживем, но цена такого решения будет высокой», - считает обозреватель.

В завершение Лиепниекс напомнил, что за годы существования авиакомпания уже неоднократно проходила через тяжелые испытания. По его словам, она сумела пережить пандемию COVID-19, войны и другие кризисы, поэтому нынешние проблемы тоже не выглядят непреодолимыми.

«airBaltic действительно многое пережила - пережила Covid, пережила войны и другие кризисы. Неужели не переживет Кулбергса? Хорошо, тогда пусть придет и скажет это людям», - заявил Лиепниекс.