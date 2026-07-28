Что предвыборное время с людьми делает! Так долго депутаты Сейма не работали даже зимой! Точнее — последний раз так долго слуги народа заседали в минувшем году, во время рассмотрения бюджета-2026 и во время горячих баталий по поводу денонсации Стамбульской конвенции.

Кто определяет идеологию парламента?

В минувшей четверг внеочередное пленарное заседание продолжалось в общей сложности 11 часов - до девяти вечера. И еще два вопроса депутаты рассмотреть на успели, отложив их… до следующего внеочередного пленарного заседания 20-го августа.

Слуги народа принимали решения на «все вкусы». Особенно старались депутаты Нацобъединения, которые в условиях чрезвычайно жесткой конкуренции на националистическом фланге вынуждены быть еще более радикальными и изобретательными, чем прежде. После того, как Нацобъединение вошло или точнее — вернулась в правящую коалицию, эта политическая сила снова стала определять идеологическую повестку дня Сейма. Во всяком случае, все предложения Нацобъединения на внеочередном заседании парламента были встречены другими правыми политиками «на ура». В том числе и умопомрачительная поправка о том, что впредь вся реклама в коммерческих электронных СМИ должна быть только на латышском! Рискну предположить, что в демократическом мире вы более не найдете стран, где есть подобные языковые ограничения на рекламу! Можно ли себе представить, что в Германии, например, частная радиостанция, вещающая на турецком языке, не может размещать рекламу на этом языке! Уже не говоря о размещении рекламы на немецком на немецком радио в Дании или — на датском радио в Германии соответственно!

Реклама, как средство обучения госязыку?!

Самое удивительное, что подобные ограничения некоторые депутаты с трибуны объясняли… заботой о русскоязычных жителях! Нет, я не шучу — по версии депутатов, прослушивание именно рекламы на латышском поможет русскоязычным лучше освоить государственный язык! Вообще обучение госязыку — это задача системы образования и миграционных служб, если речь идет о гражданах третьих стран, а никак не частных радиостанций и тем более не частных рекламодателей.

Но и это еще не все! Сейм также во втором чтении проголосовал за поправку Нацобъединения, которая запрещает транслировать «произведения, созданные лицами, на которых распространяется Закон о международных и национальных санкциях». На практике это означает, что латвийские коммерческие радиостанции должны будут проверять по многочисленным Регистрам международных и национальных санкций, не находится ли конкретный исполнитель или автор песни (композитор, поэт) в каком-то санкционном списке. И если находится, то тогда их творческий продукт (песню или музыкальную композицию) радиостанции должны будут изъять из фонотеки. Например, после вступления этой поправки в силу, радиостанции, в эфире которых звучат песни на русском, не смогут «крутить» песни Газманова, Гагариной, Долиной, которые являются фигурантами санкционных списков ЕС.

Запретные товары и исполнители

Но и это еще не все. Сейм на внеочередном заседании за один день сразу же принял в окончательном чтении поправки, которые делегируют Кабинету Министров право составлять списки российских и белорусских товаров, импорт которых для конечной реализации в Латвии будет запрещен. Как ожидается, правительство уже в самое ближайшее время запретит ввоз в нашу страну книг, обуви, одежды и продуктов, произведенных в РФ и РБ. Практически это приведет к закрытию, к примеру, книжных магазинов, которые специализировались на продаже книг на русском языке, ведь очевидно, что более 90 процентов книг на русском языке издается в России!

Напомним: Сейм одобрил и изменения в Закон об управлении общественными СМИ, в результате чего с 1-го января 2027-го года в общественных СМИ более не будет публикаций, видео-аудиоконтента на языках нацменьшинств. Русский и другие иностранные языки в общественных СМИ можно будет использовать только в чрезвычайных ситуацией. Депутат Сейма от Нацобъединения Артурс Бутанс уже назвал это решение парламента историческим!

На этом фоне запретов вполне гармонично выглядят принятые поправки, которые резко увеличивают штрафы за языковые нарушения. Вообще-то инициатива поправок исходила от депутатов «Нового Единства», но этого многие даже не заметили, поскольку и данный языковой вопрос умело перехватило Нацобъединение.

Псевдореформа и псевдозабота о потребителях

Впрочем, как говорится, не языком единым… Чтобы показать свою заботу о… должниках или потенциальных должниках, депутаты, под соусом ужесточения контроля за быстрыми кредитами, концептуально, то бишь в первом чтении, поддержали пакет законопроектов, которые переводят надзор за финансовыми компаниями из Центра защиты прав потребителей в Банк Латвии. Особого эффекта такая псевдореформа не даст — не случайно против нее возражали и сам Центр защиты прав потребителей и министерство экономики, и сама отрасль. Однако депутаты сейчас об эффекте не думают — для них главное хоть как-то напомнить о себе избирателям.

Еще одно внеочередное заседание

Хотя каникулы в Сейме продолжаются до 30-го августа включительно, уже 20-го августа состоится второе за лето внеочередное заседание парламента. На этом заседании депутаты могут уже проголосовать за исправленный Закон об иммиграции, который, напомним, президент отправил в Сейм на доработку. Также депутаты могут принять в третьем, окончательном, чтении языковые поправки в Закон о защите прав потребителей. Поправки фактически приведут к исчезновению русского языка из меню ресторанов и кафе, а также из другой публичной информации поставщиков различных услуг. А работодатели более не смогут даже спрашивать у продавца, владеет ли он иностранными языками.