В правительстве сформирован тематический комитет по реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", в который вошли 10 членов правительства, свидетельствует информация, опубликованная в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Комитет создан для обеспечения межотраслевых консультаций под руководством премьер-министра и координации действий членов правительства с целью систематической, технически функциональной и финансово обоснованной дальнейшей реализации проекта "Rail Baltica".

Помимо председателя комитета, премьер-министра Андриса Кулбергса, в его состав вошли девять министров: министр иностранных дел Байба Браже, министр климата и энергетики Янис Витенбергс, министр образования и науки Илзе Индриксоне, министр финансов Марис Кучинскис, министр сообщения Рихард Козловскис, министр обороны Райвис Мелнис, министр юстиции Эдвард Смилтенс, министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс и министр экономики Виктор Валайнис.

Комитету предстоит рассматривать межотраслевые вопросы, выявлять риски, препятствующие реализации проекта "Rail Baltica", а также предлагать решения для их устранения. Кроме того, комитет будет вправе оценивать необходимые для реализации проекта правовые и институциональные решения, а также пересматривать позицию Латвии в отношении правовых актов Европейского союза, межгосударственных соглашений и договоров о финансировании.

Перед рассмотрением вопросов в Кабинете министров комитет будет оценивать и стремиться достичь концептуальных соглашений по связанным с "Rail Baltica" вопросам, включая сценарии реализации проекта, этапы, технические требования и другие условия.

Заседания комитета будет созывать его председатель по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Как сообщалось, согласно последним оценкам, стоимость первой очереди "Rail Baltica" в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, однако с учетом индексации эта сумма может составить 6 млрд евро. Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, оценивается в 23,8 млрд евро.

В предыдущем анализе затрат и выгод в 2017 году стоимость проекта оценивалась в 5,8 млрд евро.