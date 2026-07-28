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Три года на посту президента: более половины жителей Латвии довольны работой Ринкевича 3 249

Политика
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
ФОТО: LETA

Спустя три года после вступления Эдгара Ринкевича в должность президента большинство жителей Латвии положительно оценивают его работу. При этом каждый четвертый респондент выразил неудовлетворенность.

Программа «900 секунд» (TV3) выяснила, как жители Латвии оценивают деятельность президента Эдгара Ринкевича, который 8 июля отметил три года с момента вступления в должность.

Участникам опроса предложили оценить работу главы государства по десятибалльной шкале, где 1 означал «полностью не удовлетворен», а 10 — «полностью удовлетворен». Средний результат составил 6,4 балла из 10.

Наиболее высокие оценки — от 7 до 10 баллов — поставили 54% респондентов. Еще 13% оценили работу президента на 5–6 баллов.

В то же время 25% опрошенных выразили низкую степень удовлетворенности, поставив от 1 до 4 баллов. Еще 8% участников исследования затруднились с оценкой или не дали конкретного ответа.

Таким образом, доля жителей, положительно оценивающих работу президента, более чем вдвое превышает число тех, кто относится к ней негативно.

Опрос показывает, что спустя три года после вступления в должность Эдгар Ринкевич сохраняет поддержку большинства жителей Латвии.

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#президент #Латвия #поддержка #Эдгар Ринкевич #политика #опрос
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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