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Вайкуле предложила сократить Сейм до 50 депутатов и выдвинула необычную идею для стран Балтии 3 2095

Политика
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лайма Вайкуле
ФОТО: Youtube

Певица Лайма Вайкуле считает, что Латвии хватило бы Сейма из 50 депутатов, однако главным условием успешной работы власти называет не количество парламентариев, а их отношение к стране. Во время интервью она также предложила необычную модель управления странами Балтии.

В эфире передачи «nra.lv sarunas» Лайма Вайкуле поделилась своим взглядом на латвийскую политику и предстоящие выборы в Сейм. По ее словам, ей не всегда понятно, по каким критериям избиратели выбирают людей, которым доверяют управление государством.

Одной из возможных реформ, по мнению артистки, могло бы стать сокращение числа депутатов парламента вдвое.

«Во-первых, можно было бы избирать не сто, а пятьдесят депутатов. Это уже что-то изменило бы — нам пришлось бы меньше платить», — сказала Вайкуле.

При этом певица подчеркнула, что само по себе уменьшение числа депутатов не решит существующих проблем. По ее мнению, гораздо важнее, чтобы в парламент попадали люди, которым действительно небезразлично будущее страны.

«По крайней мере, выбирали бы таких, у кого болит сердце за Латвию», — отметила она.

Вайкуле также считает, что при выборе политиков следует обращать внимание не только на их национальность, но и на профессиональные качества, опыт и реальные результаты работы.

Во время беседы артистка поделилась еще одной идеей, которую сама назвала скорее фантазией. Она предположила, что страны Балтии могли бы по очереди управлять друг другом: сначала два года руководство осуществляла бы Литва, затем Эстония, а после этого — Латвия.

Однако, по словам Вайкуле, знакомые эстонцы встретили такую идею без энтузиазма.

«За что вы нас так ненавидите?» — пересказала певица их реакцию.

Когда ведущая предположила, что соседи просто не хотят брать на себя решение латвийских проблем, Вайкуле согласилась с этим выводом.

«Нам нужно справиться самим, и я надеюсь, что мы справимся», — сказала артистка.

Хотя сама Вайкуле назвала свою идею о ротационном управлении странами Балтии скорее гипотетической, ее высказывания вновь привлекли внимание к дискуссии о том, какой должна быть система государственного управления в Латвии.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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