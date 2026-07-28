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Во сколько обойдется нам всем секретный план спасения airBaltic? 0 88

Политика
Дата публикации: 28.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Борт авиакомпании airBaltic

Самолет авиакомпании airBaltic

ФОТО: LETA

Правящие упорно молчат о том, сколько денег потребуется от налогоплательщиков.

Итак, как уже сообщалось, сегодня Кабинет Министров намерен обсудить в секретном режиме бизнес-план airBaltic. Партия, которая нынче политически отвечает за министерство сообщений, - "Новое Единство", - уже поспешило только что выйти со специальным заявлением:

"Объединение партий «Новое ЕДИНСТВО» поддерживает предложение министра сообщения Рихарда Козловскиса утвердить в правительстве новый бизнес-план «airBaltic» и призывает партнеров по коалиции поддержать его. При этом «Новое ЕДИНСТВО» подчеркивает, что любое дальнейшее решение о вложении государственных средств в «airBaltic» должно приниматься на основе экономических и юридических соображений и при соблюдении интересов государства.

"Мы выражаем поддержку предложению министра и призываем правительство утвердить новый бизнес-план национальной авиакомпании. В то же время мы осознаем прозвучавшие в обществе опасения и дискуссии о прежних вложениях государства в «airBaltic». Утверждение нового бизнес-плана само по себе не означает автоматического согласия на новые государственные вложения. Это необходимо для стабилизации деятельности предприятия, приведения структуры капитала в порядок и привлечения частного финансирования. Любое дальнейшее решение о вложении государственных средств следует оценивать отдельно, исходя из экономических и юридических соображений и строго соблюдая интересы государства ", - цитирует партия главу комиссии Сейма по народному хозяйству Арвила Ашераденса.

И опять политики что-то не договаривают! Ведь очевидно, что в случае утверждения бизнес-плана правительство, как главный акционер, соглашается и с однтм из пунктов плана, который предусматривает для стабилизации предприятия и возможного привлечения инвесторов госгарантии и финансовые вливания! Вопрос лишь в суммах и в том, как это будет юридически оформлено! Правящие осознают, что любое их решение, связанное с вливанием денег из госказны, будет крайне непопулярным... А ведь уже 3-го октября выборы!

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#выборы #инвестиции #финансы #правительство #airbaltic #экономика #политика
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Эдуард Эльдаров
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