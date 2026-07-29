Ущерб, причиненный Латвии в период советской оккупации, оценивается как минимум в 800 млрд евро в пересчете на современные деньги. Такую сумму назвал председатель правительственной комиссии по подсчету последствий оккупации, ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш.

В интервью программе «Krustpunktā» на Латвийском радио Круминьш рассказал, что комиссия завершает подготовку итогового доклада, который сможет использоваться в международных судебных разбирательствах.

«Мы хотим подготовить не формальный отчет, а фундаментальную работу, которую можно будет использовать в международном суде», — подчеркнул он. По словам историка, «800 миллиардов — это сумма, которую мы совершенно точно можем назвать».

По словам Круминьша, только потери от недополученного экономического развития по сравнению с Финляндией оцениваются примерно в 500 млрд евро. Если же добавить другие составляющие ущерба, в том числе средства, выведенные из Латвии в бюджет СССР, общая сумма превышает 800 млрд евро в современных ценах.

Историк отметил, что денежная оценка нужна не только для возможных юридических требований, но и для того, чтобы сделать масштаб последствий оккупации понятным международному сообществу. По его словам, когда речь идет о депортациях, русификации или строительстве ненужных предприятий, иностранной аудитории сложно оценить масштаб ущерба, тогда как сумма в сотни миллиардов евро позволяет лучше понять его последствия.

Кроме прямых экономических потерь комиссия анализирует и долгосрочные последствия советской политики, в том числе русификации. В частности, оцениваются расходы, которые Латвия понесла после восстановления независимости для восстановления системы образования и устранения последствий языковой политики советского периода. По словам Круминьша, эти материалы могут стать важной частью аргументации, если Россия действительно инициирует международные разбирательства против стран Балтии.

При этом глава комиссии считает, что вопрос получения компенсации сегодня не является главным. По его мнению, прежде всего Латвии необходимо самой понимать масштаб причиненного ущерба и иметь прочную доказательную базу для международного сообщества. Вместе с тем Круминьш не исключил, что в будущем Россия может признать ответственность за советскую оккупацию, а выплата компенсации станет частью ее возвращения «в цивилизованное общество», подобно тому, как после Второй мировой войны свою ответственность признала Германия.