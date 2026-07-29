Министерство внутренних дел Латвии намерено ввести обязательные утренние проверки на алкоголь для части сотрудников Государственной полиции. Решение принято после трагедии в Приекуле, где находившийся вне службы пьяный полицейский смертельно избил мужчину.

После резонансного происшествия в Приекуле, закончившегося гибелью человека, Министерство внутренних дел планирует ужесточить внутренний контроль в Государственной полиции. Для сотрудников, которые по службе носят оружие и управляют служебными автомобилями, хотят сделать обязательными ежедневные утренние проверки на алкоголь.

Об этом в интервью Латвийскому радио сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. По его словам, после трагедии руководство Южнокурземского участка Государственной полиции должно было объяснить, какие меры применяются для предотвращения употребления алкоголя среди сотрудников.

Из полученных ответов министр сделал вывод, что регулярные проверки на алкоголь до сих пор не были обычной практикой. Именно поэтому принято решение ужесточить требования.

Фактически речь идет о дополнительной профилактической мере для сотрудников, от решений которых напрямую зависят безопасность граждан и применение оружия или служебного транспорта.

Домбрава также не исключил кадровых решений по итогам служебной проверки, которая сейчас проводится в Южнокурземском участке полиции.

Само уголовное расследование продолжается. Подозреваемый находится под арестом, а дело передано Бюро внутренней безопасности. Министр подчеркнул, что нахождение полицейского в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения — более двух промилле — недопустимо независимо от того, находится он при исполнении обязанностей или нет.

Напомним, трагедия произошла во время городского праздника в Приекуле. Между несколькими людьми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин получил тяжелые травмы. Несмотря на помощь медиков, он скончался в машине скорой помощи.

По версии следствия, смертельные травмы нанес находившийся вне службы сотрудник Государственной полиции. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело расследует Бюро внутренней безопасности по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации LETA, арестованный — младший инспектор полиции Андис Силниекс, работавший в подразделении реагирования. Погибшим оказался преподаватель Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководивший образовательной программой «Дизайн одежды».

Известно, что полицейский служил с сентября 2022 года и ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности. Как ранее сообщал начальник Государственной полиции Армандс Рукс, во время допроса подозреваемый заявил, что не помнит обстоятельств произошедшего.

После трагедии МВД намерено пересмотреть действующие процедуры контроля за сотрудниками полиции. Одной из первых мер должны стать ежедневные утренние проверки на алкоголь для полицейских, выполняющих наиболее ответственные служебные функции.