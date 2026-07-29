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Дроны, ИИ и инвестиции: о чем договорились Латвия и Австралия 0 88

Политика
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Саманта (Сэм) Мостин
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что подписание конвенции об избежании двойного налогообложения между Латвией и Австралией станет важным стимулом для развития экономического сотрудничества двух стран. Об этом он заявил на встрече с генерал-губернатором Австралии Самантой (Сэм) Мостин, которая находится в Латвии с официальным визитом.

Как сообщили в канцелярии президента, визит Саманты Мостин проходит с 28 по 30 июля по приглашению латвийской стороны. Это первый официальный визит генерал-губернатора Австралии в Латвию за 35 лет дипломатических отношений между двумя государствами.

От экономики до безопасности

Во время встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в экономике, культуре, науке, оборонной промышленности, а также взаимодействие в международных организациях.

Кроме того, речь шла о геополитической ситуации в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также о продолжении поддержки Украины.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия высоко ценит последовательную позицию Австралии в отношении российской агрессии, включая санкционную политику, а также оказываемую Украине помощь.

Ставка на высокие технологии

Президент отметил, что университеты двух стран активно развивают сотрудничество в области новых материалов, сенсорных систем, искусственного интеллекта, квантовых технологий и других стратегически важных направлений.

По словам главы государства, после открытия посольства Латвии в Канберре экономические связи между странами заметно активизировались. Особенно быстро развивается сотрудничество между компаниями в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и оборонной промышленности, в том числе между производителями беспилотников.

Латвия и Австралия намерены расширять сотрудничество не только в политической, но и в экономической и технологической сферах. Подписание соглашения об избежании двойного налогообложения может стать одним из ключевых шагов для увеличения взаимных инвестиций и развития деловых связей.

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#Австралия #инвестиции #Латвия #искусственный интеллект #дипломатия #беспилотники
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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