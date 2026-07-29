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«Если к нам въедет хотя бы 0,1% граждан Индии, то Латвия перестанет существовать...» 0 96

Политика
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Глава МВД Янис Домбрава

Министр внутренних дел предупредил: жители ряда стран охотно бы переселились в Латвию, поскольку у нас уровень жизни значительно выше. Однако мы не можем позволить себе массовую иммиграцию.

Глава МВД Янис Домбрава в интервью Латвийскому ТВ высказался по поводу попыток ослабить миграционный контроль и либерализовать миграционное законодательство.

"В Сатверсме, в частности, записано, что латвийское государство создано для гарантирования существования и развития латышской нации, ее языка и культуры сквозь века. И для нас, как для маленького народа, неприемлемо, что в Латвию массово въезжают люди из других регионов мира и в результате наш народ оказывается под ударом. Достаточно, чтобы в Латвию приехало хотя бы 0,1 процент граждан Индии и Латвия перестанет существовать в ее нынешнем виде!" - предупредил министр внутренних дел и добавил, что "некоторые маргинальные группы поддерживают массовую иммиграцию, поскольку для них ничего не значит народ и его долгосрочное существование. Однако большинство латышского народа не хочет, чтобы нас заменили иммигранты."

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#Латвия #интеграция #национализм #политика
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Эдуард Эльдаров
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