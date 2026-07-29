Отмененный концерт американского рэпера Pitbull в Риге еще может состояться. По словам министра экономики Виктора Валайниса, организаторы рассматривают возможность переноса шоу, а владельцы билетов пока могут либо дождаться новой даты, либо потребовать возврат денег.

Возможность переноса отмененного концерта Pitbull в Риге пока сохраняется. Об этом после встречи с представителями Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) и организаторами мероприятия сообщил министр экономики Виктор Валайнис.

По его словам, окончательное решение еще не принято, однако организаторы не исключают, что концерт удастся провести позднее.

«То, что сегодня концерт не состоится, совершенно очевидно, но возможность его переноса пока сохраняется», — отметил министр.

Валайнис напомнил, что у владельцев билетов есть два варианта действий. Первый — воспользоваться предусмотренным законом правом и в течение 14 дней после отмены мероприятия потребовать полный возврат стоимости билета. Второй — дождаться решения организаторов о возможной новой дате концерта. В этом случае уже купленные билеты останутся действительными.

В Центре защиты прав потребителей сообщили, что продолжают следить за развитием ситуации. Директор ЦЗПП Зайга Лиепиня отметила, что сейчас взаимодействие с организаторами проходит конструктивно, а предпринимаемые действия соответствуют требованиям законодательства.

Ведомство также рекомендует зрителям сохранять билеты и подтверждения оплаты, а также следить за официальными сообщениями организаторов и продавца билетов. Если деньги не будут возвращены в установленный законом срок, сначала следует письменно обратиться к организатору для урегулирования вопроса во внесудебном порядке.

При этом получить комментарий самих организаторов агентству ЛЕТА пока не удалось.

Официально об отмене концерта стало известно вечером 28 июля — менее чем за сутки до его проведения. Организаторы объяснили свое решение техническими проблемами, возникшими при монтаже концертной инфраструктуры, заявив, что оставшегося времени недостаточно для безопасного устранения неполадок и подготовки площадки.

Пока концерт официально не перенесен, владельцам билетов не обязательно сразу оформлять возврат средств. Если организаторы объявят новую дату, приобретенные билеты сохранят силу. В то же время каждый зритель вправе отказаться от ожидания и потребовать полный возврат денег в установленный законом срок.