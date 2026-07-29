Литва направила в Латвию группу из 20 пограничников со служебными собаками для помощи в охране границы с Беларусью на фоне роста нелегальной миграции, сообщил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

На заседании правительства он сообщил, что в среду литовские пограничники отправились в Латвию, чтобы оказать поддержку коллегам в охране внешней границы Европейского союза (ЕС).

В предыдущую группу, направленную в Латвию в середине июля, входили девять пограничников, в том числе два кинолога со служебными собаками. Это была уже вторая группа, которую Литва направила в Латвию нынешним летом.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава во время визита в Литву заявил, что Латвии требуется более масштабная помощь в охране внешней границы ЕС и борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, Рига рассчитывает на направление Литвой 100 пограничников.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас ранее заявил, что в настоящее время Литва не может направить в Латвию 100 сотрудников пограничной службы.

Страны региона обвиняют белорусского диктатора Александра Лукашенко в сознательной организации потока мигрантов к внешним границам ЕС с целью оказания давления на сообщество. В ответ Латвия, Литва и Польша усилили охрану границы и продолжают строительство пограничных заграждений.

В этом году латвийские пограничники предотвратили 8905 попыток незаконного пересечения границы, что примерно в девять раз превышает число аналогичных попыток на литовско-белорусской границе. В Литве с начала года пограничники не допустили въезд 977 нелегальных мигрантов.

Кроме того, литовские власти выражают обеспокоенность ростом вторичной миграции из Латвии.