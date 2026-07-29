Россия в настоящее время не располагает возможностями для прямого конвенционального нападения на страны НАТО, считает министр обороны Латвии Райвис Мелнис. По его словам, война в Украине не позволяет Москве открыть еще один крупный фронт, хотя риск различных провокаций сохраняется.

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил агентству ЛЕТА, что на сегодняшний день прямое военное нападение России на НАТО невозможно. По его словам, такой вывод основан на оценке текущей военной ситуации, а не на желании успокоить общество.

Министр отметил, что российские вооруженные силы продолжают вести полномасштабную войну против Украины, которая, по его словам, эффективно наносит удары по российской логистике и удаленным военным объектам. Это, считает Мелнис, не позволяет России развивать новые крупные наступательные операции.

По оценке главы Минобороны, для нападения на страны НАТО России пришлось бы перебросить часть войск из Украины, сосредоточить силы у границ стран Балтии и подготовить масштабную операцию. Такие действия, по его мнению, не остались бы незамеченными для Североатлантического альянса.

Кроме того, подобная переброска войск дала бы Украине дополнительные возможности для собственных наступательных действий. Именно поэтому, считает министр, открытие второго крупного фронта стало бы для России серьезной стратегической ошибкой.

Это не означает, что угроз больше нет. По словам Мелниса, Россия уже использует другие методы давления, в том числе гибридные. В качестве примера он привел нелегальную миграцию и не исключил других провокаций.

Министр подчеркнул, что латвийские силовые структуры готовы реагировать на подобные сценарии. По его словам, в случае появления беспилотников они будут уничтожены, а при попытках проникновения так называемых «зеленых человечков» их задержат или нейтрализуют сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.

В то же время Мелнис считает, что в перспективе Россия сможет восстановить свой военный потенциал. Именно поэтому НАТО продолжает укреплять оборону и наращивать возможности сдерживания.

Фактически речь идет о двух разных временных горизонтах: непосредственной угрозы масштабного военного нападения министр сейчас не видит, однако подчеркивает необходимость готовиться к будущим рискам и сохранять высокий уровень обороноспособности.

По словам главы Минобороны, невозможно предсказать будущие решения российского руководства, поэтому Латвия и союзники должны быть готовы как к гибридным провокациям, так и к защите территории страны в случае необходимости.

По оценке министра, нынешняя ситуация не дает оснований ожидать прямого военного нападения России на НАТО в ближайшее время. Однако Латвия и страны альянса продолжают усиливать оборону, исходя из того, что военный потенциал России в будущем может быть восстановлен.