Премьер Андрис Кулбергс оказался в весьма интересной ситуации. С одной стороны, ему, как политику, крупно повезло: в одночасье он из пусть и яркого, но оппозиционера, превратился в ключевую фигуру в стране и это уже привело к рекордному росту популярности – и его самого, и Объединенного списка. С другой стороны, почти через два месяца после вступления в должность главы правительства Кулбергс осознал, что... ему пока нечем порадовать избирателей, а они ждут конкретных результатов.

Лучшая защита – нападение

Более того, велик риск, что вместо подарков премьеру придется принимать непопулярные решения... К тому же ему предстоит и разбираться с тяжелым наследством, доставшемся от двух предыдущих правительств.

Что же делать? После недолгих раздумий Кулбергс (видимо, не без участия своих советников и лидеров Объединенного списка) решил действовать по принципу: лучшая защита – это нападение!

И вот на минувшей неделе Кулбергс – кстати, без обсуждения с коалиционными партнерами, – отправил заявление генпрокурору с просьбой проверить все обстоятельства получения airBaltic финансовой помощи и законность принятых авиакомпанией тех или иных финансовых решений (видимо, премьер хочет проверить, как принималось решение о выпуске облигаций под 14,5 процентов годовых, что очень сильно всадило airBaltic).

Политический смысл такого шага понятен: и нынешних руководителей авиакомпании немного напугать, чтобы умерили свои аппетиты, и показать обществу, что премьер способен действовать жестко и хочет всех вывести на чистую воду. Вероятно, Кулбергс также надеется, что этот его ход позволит как-бы уменьшить негативную реакцию общества и в случае, если и нынешнему правительству придется оказать airBaltic финансовую помощь.

Однако у этого шага есть и негативная сторона: если проверка по заявлению премьера приведет к уголовному процессу, то, простите, какой дурак в этих условиях будет инвестировать средства в авиакомпанию?! Впрочем, видимо, премьер уверен, что пока будет проходить проверка... уже и выборы состоятся – напомним: выбирать новый Сейм страна будет 3-го октября.

Отменить нельзя оставить

Но неприятности никогда не приходят одни: вслед за airBaltic новое развитие получил "скандал деревообработчиков".

Напомним предысторию: Генпрокуратура еще весной, перед самым формированием нового правительства, начало активное расследование в рамках ранее возбужденного уголовного дела о, по версии прокуратуры, противоправного решения еще правительства Силини... от 19-го декабря 2023-го года!

Если объяснять суть решения правительства простым языком, то правительство по инициативе минземледелия фактически обязало государственное акционерное общество "Латвияс валстс межи" провести "корректировку цен" – то бишь их снизить, – при продаже древесины компаниям по деревообработке по ранее заключенным договорам. Договора заключались задолго до геополитического кризиса и войны на Украине и к концу 2023-го года они оказались в разы выше рыночных на тот момент. Минземледелия настаивало на коррекции цен под предлогом необходимости спасти отрасль деревообработки от банкротства.

Гепрокуратура настаивает на том, что правительство вообще не имело право вмешиваться в оперативную хозяйственную деятельность "Латвияс валстс межи", поскольку выполнение договоров находится в исключительной компетенции правления этого предприятия.

Значит ли это, что правительство вообще не может помочь той или иной отрасли народного хозяйства, если даже существует реальная угроза кризиса? А как же тогда госдотации железной дороге, тому же airBaltic? Есть разница – это дотации самим госпредприятиям, а не частным компаниям. Такие дотации, по мнению прокуратуры, возможны, если бы была объявлена чрезвычайная ситуация в отрасли и по согласованию с Брюсселем, которое, кстати, тоже не было получено!

Так или иначе, но, казалось бы, при чем здесь нынешнее правительство и тем более премьер, который к этому расследованию не имеет никакого отношения?! Пусть прокуратура занимается своими вопросами, а правительство – своими.

Однако прокуратура все-таки решила "впутать в это дело" правительство Кулбергса – в Кабмин пришел прокурорский протест с требованием у нынешнему правительство отменить решение правительства Силини от 19-го декабря 2023-го года. Премьер, ссылась на разъяснения правительственных юристов, заявил, что у Кабмина нет правовой возможности отменить решение правительства Силини. Кулбергс выразил готовность обратиться в Конституционный суд, чтобы именно суд вынес свой вердикт: может ли правительство отменить "протокольное постановление" предыдущего правительства. Примечательно, что тут совершенно неожиданно на премьера набросились... партнеры по власти в лице "Нового Единства". Представители этой партии уверены, что отменить решение от 2023-го года можно и нужно!

Забавно, что с критикой таких действий Кулбергса выступила и депутат от "Нового Единства" Инесе Либиня-Эгнере, которая в декабре 2023-го года сама была министром юстиции, согласовала скандальное "протокольное постановление", и сама же за него проголосовала!

Понятно желание "Нового Единства" хоть как-то напомнить о себе избирателям, но это как раз тот случай, когда представители этой партии сами себя высекли!

Что же касается истории с постановлением, то если оно уже не действует - нет смысла воду в ступе толочь! В любом случае, это не мешает прокуратуре продолжать свое расследование и переходить к предъявлению обвинений.

То ли он украл, то ли у него...

Кулбергс же пока весьма удачно отбивается от атак партнеров по коалиции и переходит в наступление. Все это, конечно, очень интересно, вот только создается ощущение, что правительство уже вместо работы просто погрязло в политических разборках. А тут еще и прокуратура "вмешалась"! И как бы не получилось так, что в итоге избиратели совсем запутается ("то ли он украл, то ли у него") и... проголосуют совсем за другие политические силы – которые находятся над схваткой! Кстати, и проект века – Rail Baltica, – тоже стал предметом расследования в рамках уголовного дела. "Сядем все!" - как говорил герой бессмертной комедии "Бриллиантовая рука".