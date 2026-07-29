Если проект Rail Baltica продолжат реализовывать в нынешнем виде, его стоимость в Латвии может увеличиться более чем втрое — до 24 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, сославшись на предварительные выводы независимых международных экспертов.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил в интервью передаче "900 секунд" (ТВ3), что проект Rail Baltica нуждается в серьезном пересмотре. По его словам, существующая модель управления и ряд технических решений делают проект слишком дорогим и неустойчивым.

В ближайшие недели правительство должно получить полный отчет независимых международных экспертов. Как отметил премьер, оценку подготовили специалисты железнодорожной отрасли, которые ранее не участвовали в проекте Rail Baltica и не были связаны с его подрядчиками.

По словам Кулбергса, эксперты изучили опыт реализации аналогичных проектов в других европейских странах и подготовили предложения по изменению системы управления, сокращению расходов на строительство и дальнейшему развитию магистрали.

Премьер отметил, что предварительные выводы консультантов во многом совпадают с выводами парламентской комиссии Сейма, которая ранее расследовала ход реализации проекта.

По оценке экспертов, если ничего не менять, строительство Rail Baltica в Латвии может завершиться только к 2045 году, а общая стоимость проекта вырастет до 24 млрд евро вместо ранее называвшихся 7–10 млрд евро.

Одной из ключевых рекомендаций стало изменение системы управления проектом и пересмотр нынешнего подхода к строительству основной железнодорожной линии.

При этом, по словам Кулбергса, проблема финансирования остается общей для всех стран Балтии.

«У всех стран существует финансовая дыра. Нам самим придется это финансировать, но переложить все расходы на плечи налогоплательщиков нереально», — заявил премьер-министр.

Он также выразил сомнение, что необходимые средства удастся найти исключительно за счет государственных бюджетов, особенно в условиях роста расходов на оборону и другие приоритетные направления.

Еще одной темой для обсуждения могут стать технические параметры железной дороги. По словам Кулбергса, проектная скорость поездов до 249 км/ч значительно увеличивает стоимость строительства.

«Стоят ли наши десять минут того, чтобы мы просто переплачивали миллиарды?» — задался вопросом премьер-министр.

Rail Baltica остается одним из крупнейших инфраструктурных проектов в странах Балтии. Железнодорожная линия европейской колеи должна соединить Латвию, Литву и Эстонию с европейской железнодорожной сетью, однако в последние годы проект неоднократно подвергался критике из-за задержек, роста расходов и нехватки финансирования.

Правительство рассчитывает, что выводы независимых экспертов помогут пересмотреть проект и избежать дальнейшего роста его стоимости.