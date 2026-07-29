Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Rail Baltica может обойтись в 24 млрд евро и затянуться до 2045 года — Кулбергс 2 535

Политика
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Rail Baltica
ФОТО: BB.LV/AI

Если проект Rail Baltica продолжат реализовывать в нынешнем виде, его стоимость в Латвии может увеличиться более чем втрое — до 24 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс, сославшись на предварительные выводы независимых международных экспертов.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил в интервью передаче "900 секунд" (ТВ3), что проект Rail Baltica нуждается в серьезном пересмотре. По его словам, существующая модель управления и ряд технических решений делают проект слишком дорогим и неустойчивым.

В ближайшие недели правительство должно получить полный отчет независимых международных экспертов. Как отметил премьер, оценку подготовили специалисты железнодорожной отрасли, которые ранее не участвовали в проекте Rail Baltica и не были связаны с его подрядчиками.

По словам Кулбергса, эксперты изучили опыт реализации аналогичных проектов в других европейских странах и подготовили предложения по изменению системы управления, сокращению расходов на строительство и дальнейшему развитию магистрали.

Премьер отметил, что предварительные выводы консультантов во многом совпадают с выводами парламентской комиссии Сейма, которая ранее расследовала ход реализации проекта.

По оценке экспертов, если ничего не менять, строительство Rail Baltica в Латвии может завершиться только к 2045 году, а общая стоимость проекта вырастет до 24 млрд евро вместо ранее называвшихся 7–10 млрд евро.

Одной из ключевых рекомендаций стало изменение системы управления проектом и пересмотр нынешнего подхода к строительству основной железнодорожной линии.

При этом, по словам Кулбергса, проблема финансирования остается общей для всех стран Балтии.

«У всех стран существует финансовая дыра. Нам самим придется это финансировать, но переложить все расходы на плечи налогоплательщиков нереально», — заявил премьер-министр.

Он также выразил сомнение, что необходимые средства удастся найти исключительно за счет государственных бюджетов, особенно в условиях роста расходов на оборону и другие приоритетные направления.

Еще одной темой для обсуждения могут стать технические параметры железной дороги. По словам Кулбергса, проектная скорость поездов до 249 км/ч значительно увеличивает стоимость строительства.

«Стоят ли наши десять минут того, чтобы мы просто переплачивали миллиарды?» — задался вопросом премьер-министр.

Rail Baltica остается одним из крупнейших инфраструктурных проектов в странах Балтии. Железнодорожная линия европейской колеи должна соединить Латвию, Литву и Эстонию с европейской железнодорожной сетью, однако в последние годы проект неоднократно подвергался критике из-за задержек, роста расходов и нехватки финансирования.

Правительство рассчитывает, что выводы независимых экспертов помогут пересмотреть проект и избежать дальнейшего роста его стоимости.

×
Читайте нас также:
#финансы #Латвия #проекты #инфраструктура #экономика #Rail Baltica
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
8
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: алкотест
Изображение к статье: российский беспилотник
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Изображение к статье: Национальная языковая политика строится на «культуре отмены». Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: в аптеке
Наша Латвия
Изображение к статье: Monster Building
Техно
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
Изображение к статье: Мартиньш Билзенс.
Наша Латвия
Изображение к статье: карта Латвии, евро, документы, архивное фото
Политика
4
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
3
Изображение к статье: в аптеке
Наша Латвия
Изображение к статье: Monster Building
Техно
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео