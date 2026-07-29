Министерство образования и науки Латвии, с недавних пор попавшее в цепкие руки профессионального садовода Илзе Индриксоне, представляющего Национальное объединение, по этой причине особенно озаботилось внедрением во все сферы жизни государственного языка.

Краткое содержание предыдущих серий

Первый закон о языках в современной истории Латвии был принят 5 мая 1989 года (еще в период Латвийской ССР), когда латышский впервые на законодательном уровне провозгласили государственным. Еще ранее, в сентябре 1988 года Президиум Верховного Совета ЛССР принял принципиальное постановление о статусе латышского языка. В мае следующего года был принят официальный Закон о языках Латвийской ССР, закрепивший за латышским языком статус государственного, а за русским – статус языка межнационального общения. Весной 1992 года Верховный Совет уже независимой Латвийской Республики внес в закон 1989 года существенные поправки, полностью убрав упоминание русского. В декабре 1999 года VII Сейм принял ныне действующий Закон о государственном языке, который вступил в силу 1 сентября 2000 года.

Принятая 19 июня 2014 года преамбула к Конституции Латвии (Сатверсме) возвысила латышский язык до фундаментальной конституционной ценности, закрепив его в качестве единственного государственного – и элемента основы сплоченности общества, что служит юридическим ориентиром для защиты государства и его суверенитета. Вводная часть основного закона провозгласила, что идентичность Латвии в европейском культурном пространстве образуют – именно латышский язык, традиции и образ жизни!

Куда пойти учиться?

Увы, спустя более чем 25 лет МОН констатировал раздробленную систему:

«В настоящее время публично финансируемое в Латвии обучение латышскому языку для взрослых в неформальном образовании обеспечивают несколько государственных учреждений, используя различные программы финансирования, предназначенные для разных групп населения. Такая система развивалась, приспосабливаясь к потребностям конкретных целевых групп и доступным финансовым инструментам, однако управление ею фрагментировано, и это влияет на доступность и качество. Финансирование выделяется как из государственного бюджета, так и из программ фондов Европейского Союза, в результате чего для осуществления обучения различаются условия, объем и сроки».

Должны быть благодарны

Золотые слова! Но вот следующие пассажи из документа, который в июле прошел межведомственное согласование, заставляют поднять брови. Оказывается, учить-то госязыку, за счет налогоплательщиков, будут отнюдь не латвийцев!

«С точки зрения клиента – потенциального изучающего язык – необходим один сайт для приема заявок на обучение языку, одновременно предлагающий тест на самопроверку уровня владения латышским языком. В настоящее время такого общего для всех в стране сайта и соответствующих инструментов нет. Осваивающему язык было бы удобнее, если бы, приехав или только планируя свой приезд в Латвию, была возможность выяснить, где и как начать обучение латышскому языку, или и в каком объеме полагается публичное финансирование и т.п».

«Цель предложенного решения – создать единую, наглядную и качественную систему изучения латышского языка как иностранного языка для взрослых, укрепить использование государственного языка, способствовать интеграции обучающихся в общество и рынок труда, а также способствовать сплочению общества и безопасности государства». Все подсказывает, что предлагаемый подход МОН рассчитан именно что на зарубежных гостей ЛР, коим рекомендуется начать подготовку, лучше всего, в своем Пенджабе или Самарканде. И тогда им поможет г-жа Индриксоне, ну а если нет – то заставит г-н Домбрава. Идея в том, что массы азиатских иммигрантов априори должны быть послушны и благодарны за то, что попали в лучший из миров!

«Наибольшее внимание уделяя вновь приехавшим», – так и записано в Информационном сообщении МОН, распространенном на портале правовых актов. Конечно, могут быть и другие категории – например, члены семей возвращающихся в ЛР латышей диаспоры, интересующиеся языком страны, где им предстоит жить.

«Неправильные украинцы»

А вот что написано в документе по адресу граждан союзной, сражающейся державы:

«Подданным Украины сейчас в Латвии доступна самая большая поддержка в изучении латышского языка, но результат обучения во многом определяется мотивацией к обучению. Те, кто планирует как можно скорее вернуться в Украину, языковое обучение начинают, но не всегда заканчивают его. В контексте со статистическими показателями новоприбывших обеспечение изучения государственного языка может стать существенным для безопасности государства, так как недостаточное владение языком может препятствовать интеграции и способствовать социальной фрагментации».

И то сказать – ведь выходцы из Восточной Украины, общающиеся между собой, преимущественно, на русском языке, уже не раз попадали из-за того на карандаш бдительных активистов Нацобъединения. Мол, эти украинцы – не настоящие! Ну а по факту, конечно, они реально увеличивают число пресловутых русофонов, как нас с недавних пор принялись называть в высоколобых сферах…

Ниша для местного

Изучив языковой супермаркет от И.Индриксоне, Ваш автор обнаружил лишь одну нишу, теоретически приемлемую для тех, кто живет в ЛР уже десятилетия, или даже родился тут – но кому по ряду причин, например, отсутствию языковой среды (ну с кем поговорить по-латышски в Даугавпилсе?) пока еще недостаточно дается valsts valoda. Правда, для того, чтобы ей воспользоваться необходимо… потерять источник доходов:

«Из подпрограммы государственного специального бюджета «Специальный бюджет занятости» обучение государственному языку обеспечивается безработным, ищущим работу и подверженным риску безработицы лицам. Такое выделение финансирования создает неизбежный разрыв курсов для изучения языка. Ограниченное фискальное пространство и ограниченные по времени присвоения государственного бюджета не могут обеспечить непрерывное обучение государственному языку».

А тем временем все те «незаменимые специалисты», которые ныне кружат по Риге на электромотоциклах с коробочками за плечами, латышским-то не владеют. По опросам 2025 г., только 3% иностранных студентов указали, что знают государственный «средне», и лишь 1% - «хорошо». 41% не понимает вообще, а 55% – может общаться на базовом уровне.

Меж тем, в прошлом году временное разрешение на пребывание в Латвии выдали по учебной линии для 15 739 человек. И это, наряду с продолжающимся потоком украинских иммигрантов, значит, что в государстве каждый год появляется с десяток тысяч людей, которые латышским не владеют от слова никак. Что же касается самоуправлений Латвии, которые вроде как обязаны содействовать своим новым жителям – то из 42 муниципалитетов, 35 вообще этим не заморачиваются. Нет ни кадров, ни денег.

Может быть, на курсы перечислят хотя бы часть средств от тех языковых штрафов, которые недавно в драконовском объеме постановил взымать Сейм?