Все больше косвенных индикаторов свидетельствует, что власти страны всерьез рассматривают возможность скорого начала масштабных боевых действий в Балтийском регионе.

Вслед за выездным заседанием правительства на военной базе в Лузнаве (что обошлось налогоплательщикам в кругленькую сумму) и заявлениями премьера Андриса Кулбергса о необходимости защиты энергосетей от российского нападения, пришли теперь и попытки укрыться как можно глубже!

«О предложениях по упрощению и ускорению процедур строительства убежищ и приспособления зданий к нуждам убежищ», – документ под таким названием выпустило на днях МВД ЛР. В деле бункеризации страны ему содействуют также ведомства, на первый взгляд, чисто гражданские – Министерство умной администрации и регионального развития, и Министерство экономики. Привлекаются и местные самоуправления.

Выбирай подземелье по уровню

Населению республики, в случае чего, предложено разместиться в различного типа бункерах:

«1) Укрытие I категории – высшие требования к защите, обеспечивающие защиту от взрывной ударной волны, химических боевых веществ, ионизирующего излучения и радиоактивной пыли;

Укрытие II категории – обеспечивает защиту от ударной волны взрыва и осколков; Укрытие III категории – убежище, созданное с приспособлением сооружений или их частей и уменьшающее воздействие от ударной волны взрыва, осколков».

Первыми двумя типами укрытий располагают «объекты критической инфраструктуры категории A и B, где ежедневно предусмотрено постоянно находиться персоналу». Однако, наличие подобных учреждений и организаций поблизости не должно вводить в соблазн – вот, например, Ваш автор проживает неподалеку от штаб-квартиры славного госконцерна Latvenergo, однако ему и в голову не придет нестись в объятия электрической компании в случае чего. У них там самих будет битком. Чуть более вероятно использование II класса – публичных зданий, чья общая площадь по меньшей мере 2500 квадратных метров, например образовательные учреждения.

«В остальных случаях собственник недвижимости имеет право в соответствии со своими потребностями и возможностями осуществлять создание убежища любой категории в своей собственности, чтобы обеспечить пользователям здания возможность найти безопасное укрытие в случае угрозы».

Тем паче, что Министерство экономики провело целый ряд поправок в нормативные акты, облегчающие такого рода работы. Иначе говоря, вам надо – вы и стройте, никто за вас это делать не будет.

Строительные нормативы

Прежде всего, согласно Основным направлениям о минимальных требованиях по приспособлению помещений к созданию укрытий III категории (изданы Государственным пожарно-спасательным департаментом), в отводимых под бункер пространствах надо:

-Сменить входные двери, изготовив их из металла, или сделать цельнодеревянными, обшив металлом.

-Оборудовать вентиляцией – механической или естественной;

-Использовать соответственную отделку – негорючую и не дающую осколков;

-Укрепить опоры потолка;

-Обеспечить электропитание и освещение, а также линии связи;

-Оборудовать водопровод и канализацию.

-Построить внутренние перегородки, разделив помещения.

Как видно, фронт работ предстоит широкий – и без профессионалов тут не обойтись. «К работам по приспособлению помещений, включающим строительство несущих стен, строительство дверных проемов, проемов иного вида в несущих стенах применяется сообщение о строительстве, – отмечается в документе, от силового ведомства, управляемого Национальным объединением, – Документация строительного замысла разрабатывается строительным специалистом соответствующей сферы (архитектором, проектировщиком конструкций)».

«Обращаем внимание, что строительство внутренних инженерных систем зданий, если оно выделено в отдельный замысел, осуществляется согласно требованиям правил Кабинета министров от 9 мая 2017 года N 253 «Строительные правила отдельных инженерных сооружений».

Стоп, секундочку – но ведь это правила мирного времени, сочиненные еще за 5 лет до начала крупномасштабных боевых действий в Восточной Европе. К чему бы сейчас подобный бюрократизм?

Успеть до 2030 года

Впрочем, если верить местным правящим, в запасе у нас есть еще около 3,5 лет. Ибо, сроком постройки убежищ указывается 31 декабря 2029 года; именно к этому времени для надобностей гражданской обороны Латвии предполагается «приспособить и оборудовать по меньшей мере 500 объектов».

На сие богоугодное дело выделяется не менее 25 113 520 евро, из коих 22 196 492 евро финансирование Европейского фонда регионального развития, а 3 917 028 евро – государственные и муниципальные бюджеты. Цифры, на первый взгляд, солидные – однако, при ближайшем рассмотрении, получим чуть более 50 тысяч евро на объект. Не так уж и щедро. А учитывая непрерывно растущие цены на стройматериалы и аппетиты тружеников, занятых в процессе, можно представить, что в ближайшие года сметы еще более распухнут…

А вот и весьма знаковая таблица по состоянию потенциальных объектов гражданской обороны на 6.7.2026: насчитывается – 560, заключены договоры – 64, построен – 1! Счастливым первопроходцем стала психиатрическая больница «Гинтермуйжа» (Елгава), которая истратила на укрытие 37 063 евро.

Вообще же, обращает на себя внимание, что некоторые административные единицы республики вообще не удосужились определить у себя места для бункерного строительства. В частности, самым беззаботным оказался Вентспилский край, где, очевидно, пребывают в иллюзии, что вероятный противник там удара уж не нанесет. Хотя данная территория граничит непосредственно с Балтийским морем – а значит, там возможны десанты врага!

Требуется типовое убежище

На самом деле, в МВД осознают, что программа переделки подвалов в укрытия и не удастся:

«Учитывая характер застройки в Латвии, может сложиться ситуация, что имеющихся в зданиях помещений, соответствующих установленным направляющими линиями требованиям, для устройства укрытий III категории недостаточно, чтобы обеспечить всем пользователям здания безопасную возможность укрытия или таких помещений нет. Перестройка других помещений может быть технически невозможной, или очень сложной и потребовала бы несоразмерно больших финансовых ресурсов. В этом случае стоит оценить вопрос о строительстве отдельно стоящего убежища».

Такие подземные укрытия, модульного типа, выпускаются уже сейчас заводским образом, по единым стандартам НАТО. И МВД берется поставить их также у нас – только надо еще 10 миллионов!

Инфографика tapportals.mk.gov.lv