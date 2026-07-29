Латвию и Австралию объединяют общие демократические ценности, надежное партнерство и единое понимание необходимости защищать мировой порядок, основанный на международном праве, подчеркнула в среду спикер Сейма Дайга Миериня на встрече с генерал-губернатором Австралии Самантой Мостин.

Как сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма, Мостин прибыла в Латвию с официальным визитом. Это первый визит генерал-губернатора Австралии не только в Латвию, но и в страны Балтии. Миериня отметила, что 27 августа исполнится 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Латвией и Австралией.

В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в сфере безопасности и обороны, а также поддержку Украины. Миериня поблагодарила Австралию за последовательную поддержку Украины и принципиальную позицию в отношении российской агрессии. Собеседницы сошлись во мнении, что международное сообщество должно продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку до достижения справедливого и прочного мира. Они также обсудили сотрудничество в рамках Коалиции дронов, к которой Австралия присоединилась в 2024 году.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах экономики, инноваций, технологий и оборонной промышленности. Миериня отметила достижения Латвии в области цифровых технологий, кибербезопасности и беспилотных систем, а также подчеркнула потенциал двух стран для расширения взаимодействия в науке и предпринимательстве. По ее словам, в 2025 году экспорт Латвии в Австралию увеличился на 20%.

В ходе беседы была также подчеркнута роль латышской диаспоры в укреплении отношений между двумя странами. В Австралии проживает более 20 тыс. человек латышского происхождения.

Официальный визит генерал-губернатора Австралии в Латвию проходит с 28 по 30 июля. Программой визита предусмотрены встречи с высшими должностными лицами страны, а также посещение Музея оккупации Латвии и Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.