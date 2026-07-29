Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, весной вступили в силу правила Кабинета министров, согласно которым испанский слизень включен в латвийский список инвазивных видов. Этот вид быстро распространяется, нанося существенный вред садам, насаждениям и местным экосистемам.

Мероприятия по ограничению распространения испанского слизня в Риге проводятся на муниципальной территории. Однако жителей также призывают участвовать в борьбе с этим инвазивным видом в своей собственности и на прилегающих к ней территориях.

Реагируя на заявления жителей, самоуправление сначала размещает ловушки для мониторинга на территориях, где получены жалобы на распространение испанского слизня. Если присутствие инвазивного вида подтверждается, проводится химическое ограничение с использованием гранул-приманок, предназначенных для борьбы со слизнями.

Действующее вещество гранул - фосфат железа, вещество природного происхождения, которое после попадания в почву распадается на необходимые растениям питательные вещества. Съев гранулы, слизни перестают питаться и уползают в свои укрытия, где погибают, поясняет принцип действия средства дума.

Жителей призывают учесть, что используемые гранулы синего цвета и легко заметны. Хотя они считаются малоопасными для людей и животных, самоуправление призывает не трогать гранулы и не допускать, чтобы их ели домашние животные.

В настоящее время работы по ограничению распространения испанского слизня проводятся в микрорайонах Дарзини, Плескодале и Агенскалнс. Список территорий при необходимости будет дополнен.

Самоуправление подчеркивает, что ограничение инвазивного вида будет успешным только в том случае, если в нем примут участие и владельцы частной собственности. Согласно закону о защите видов и биотопов, владельцы и пользователи земли обязаны проводить мероприятия по управлению инвазивными видами, чтобы не допустить их дальнейшего распространения.

Рижское самоуправление призывает жителей регулярно осматривать свою собственность, при необходимости проводить мероприятия по ограничению распространения испанского слизня и сообщать о местах, где этот инвазивный вид был обнаружен.