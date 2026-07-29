Строительство велодорожки на Набережной 11 Ноября начнется с участка от Каменного моста до Железнодорожного, где первые строительные работы начнут в августе. На этом участке будет построена велодорожка, отделенная от автомобильного транспорта и пешеходов, а также обновлена пешеходная инфраструктура. В свою очередь, на улице Гертрудес будет обновлен участок от улицы Чака до улицы Кришьяна Барона.

Работы на Набережной 11 Ноября

В рамках проекта, на Набережной 11 Ноября будет построена отделенная от автомобильного транспорта и пешеходного потока велодорожка протяженностью примерно 1,1 километра на участке между Вантовым мостом и Железнодорожным. Она станет частью общего веломаршрута Центр — Кенгарагс — Румбула — Дарзини, длина которого от Вантового моста до Дарзини составляет примерно 14 километров.

Проект будет реализован в два этапа. Сначала строительные работы начнутся на участке от Каменного моста до Железнодорожного, где предусмотрены более масштабные строительные работы по строительству отделенной велодорожки. В свою очередь, на участке от Вантового моста до Каменного велосипедное движение будет организовано с использованием решений по организации движения и дорожной разметки.

Проект также предусматривает существенные улучшения пешеходной инфраструктуры. У Каменного моста будет создан новый пешеходный переход, который обеспечит более удобный доступ к променаду набережной со стороны улицы Калькю. Также планируется обновить покрытие пешеходного променада на участке набережной между Каменным и Железнодорожным мостами, заменив покрытие из бетонной брусчатки на гранитные плиты.

На реализацию проекта из бюджета Риги выделено 1 285 709 евро (с НДС).

Планируется, что строительные работы будут завершены в течение четырех месяцев с момента их начала, обеспечив оперативное улучшение инфраструктуры.

Работы на улице Гертрудес

В ходе проекта будет обновлено также покрытие проезжей части и тротуаров с сохранением исторического облика улицы Гертрудес, благоустроено уличное пространство. Здесь установят новые скамейки, сделают места для парковки велосипедов, высадят деревья. Безопасность движения повысят за счет строительства приподнятых пешеходных переходов в зонах перекрестков. Во время строительных работ также будут приведены в порядок коммуникации предприятия Rīgas ūdens.

Чтобы ускорить ход работ и максимально сократить период, во время которого жители могут испытывать определенные неудобства, часть работ планируется выполнять в ночные часы. Во время строительных работ будут действовать существенные ограничения движения и изменения в организации дорожного движения, поэтому водителей и пешеходов призывают соблюдать установленные дорожные знаки и указатели.

Строительные работы планируется завершить в течение четырех месяцев.

Общая стоимость проекта составляет 1 243 373 евро с НДС, из которых 251 630 евро финансирует Rīgas ūdens, а 991 743 евро — Рижское самоуправление. Финансирование реализации проекта предусмотрено из инвестиционной программы самоуправления.