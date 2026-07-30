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«А еще обзывают фашистами...» Парламентский секретарь минкульта возмущен молодыми «прогрессивными» 3 341

Политика
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пикет против "дискриминации" неправительственных организаций

Пикет против "дискриминации" неправительственных организаций

Политик отреагировал на митинг "прогрессивной" молодежи.

Как известно, вчера пикет-митинг возле памятника Свободы провели активисты молодежной организации "Protests", которая тесно связана с партией "Прогрессивные". Парламентский секретарь министерства культуры Иварс Аболиньш отреагировал на один из плакатов участника пикета, на котором было написано : "Наурис воняет" (см.фото). Очевидно, что это такое послание министру культуры Наурису Пунтулису. Акция была посвящена якобы ущемлению неправительственных организаций. Вот как на это в социальных сетях отреагировал Иварс Аболиньш: "Так выглядит уважительный разговор и диалог в понимании организации прогрессивной молодежи на митинге в поддержку неправительственных организаций. Митинг посетили и влиятельные политики партии "Прогрессивные", которые, видимо, к сожалению, мыслят в похожих категориях.

Идет не борьба за идеи, не дискуссия о роли неправительственных организаций и прозрачности государственных финансов, не о том, как сделать Латвию лучше - на митинге, организованном организацией прогрессивной молодежи, просто льются отвратительные помои.

От всех остальных они требуют уважительного разговора, но при этом обвиняют в отсутствии диалога и еще называют фашистами.

На самих же требование о достойном разговоре явно не распространяется."

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#молодежь #протесты #социальные сети #политика
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Эдуард Эльдаров
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