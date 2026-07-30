Как известно, вчера пикет-митинг возле памятника Свободы провели активисты молодежной организации "Protests", которая тесно связана с партией "Прогрессивные". Парламентский секретарь министерства культуры Иварс Аболиньш отреагировал на один из плакатов участника пикета, на котором было написано : "Наурис воняет" (см.фото). Очевидно, что это такое послание министру культуры Наурису Пунтулису. Акция была посвящена якобы ущемлению неправительственных организаций. Вот как на это в социальных сетях отреагировал Иварс Аболиньш: "Так выглядит уважительный разговор и диалог в понимании организации прогрессивной молодежи на митинге в поддержку неправительственных организаций. Митинг посетили и влиятельные политики партии "Прогрессивные", которые, видимо, к сожалению, мыслят в похожих категориях.

Идет не борьба за идеи, не дискуссия о роли неправительственных организаций и прозрачности государственных финансов, не о том, как сделать Латвию лучше - на митинге, организованном организацией прогрессивной молодежи, просто льются отвратительные помои.

От всех остальных они требуют уважительного разговора, но при этом обвиняют в отсутствии диалога и еще называют фашистами.

На самих же требование о достойном разговоре явно не распространяется."