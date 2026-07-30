Глава МВД Янис Домбрава сегодня в социальных сетях обратился к латвийцам с призывом воздержаться от поездок в Республику Беларусь.

"Призываю жителей Латвии отказаться от планов отправиться в Белоруссию или вернуться обратно, если вы уже там. В условиях развернутой Белоруссией миграционной гибридной войны безопасное перемещение между странами может стать затрудненным.

Дополнительно. Эстония - друг Латвии! Информирую, что после нашей встречи на прошлой неделе с министром внутренних дел Эстонии И.Таро, он проинформировал меня, что Эстония направляет дополнительно пограничников для укрепления внешней границы Латвии", - написал министр внутренних дел.