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Домбрава обратился с призывом к жителям Латвии 4 1460

Политика
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава

Министр призывает латвийцев немедленно покинуть соседнюю страну.

Глава МВД Янис Домбрава сегодня в социальных сетях обратился к латвийцам с призывом воздержаться от поездок в Республику Беларусь.

"Призываю жителей Латвии отказаться от планов отправиться в Белоруссию или вернуться обратно, если вы уже там. В условиях развернутой Белоруссией миграционной гибридной войны безопасное перемещение между странами может стать затрудненным.

Дополнительно. Эстония - друг Латвии! Информирую, что после нашей встречи на прошлой неделе с министром внутренних дел Эстонии И.Таро, он проинформировал меня, что Эстония направляет дополнительно пограничников для укрепления внешней границы Латвии", - написал министр внутренних дел.

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#Эстония #граница #Латвия #миграция #МВД #безопасность #Беларусь #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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