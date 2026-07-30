В условиях жесткой конкуренции

Сложно быть националистом, когда кругом почти такие же националисты, готовые доказать, что они еще сильнее ненавидят русский язык и у них не меньше идей, как с ним в публичном пространстве быстрее покончить! Поэтому выполнять роль "дежурных" националистов-монополистов Нацобъединению становится все сложнее. А тут еще и явный прокол - в конце минувшего года, - со Стамбульской конвенцией. Напомним: сперва Нацобъединение упорно голосовало за выход Латвии из Стамбульской конвенции. А потом, поддавшись на уговоры Ринкевича, депутаты от этой политической силы согласились "забыть" об этом вопросе по крайней мере до следующего Сейма. Рискнем предположить, что и после выборов, если Нацобъединение окажется у власти, о денонсации Стамбульской конвенции эта партия предпочтет не вспоминать.

Однако это предательство идеалов сильно ударило по имиджу партии и уже с января этого года Нацобъединения с лидирующей позиции в рейтинге популярности политических сил скатилось до опасного пятипроцентного рубежа. А в мае этого года рейтинг Нацобъединения впервые за долгие годы "не дотянулся" до 5 процентов и составил 4,4 процента!

В прошлом месяце положение Нацобъединения немного улучшилось - в июне за эту партию твердо были готовы голосовать 5,5% избирателей.

Но понятно, что такой результат - на грани прохождения в следующий Сейм, - не может устроить данную политическую силу. Особенно учитывая, что после утверждения премьером Андриса Кулбергса резко набирает популярность Объединенный список, который почти всегда по национально-языковым вопросам голосует вместе с Нацобъединением. И стало быть высок риск, что Кулбергс и Ко отберет у Нацобъединения часть электората! Тут еще и грозится "урвать" какую-то часть избирателей и новая, еще более националистическая партия Austošā saule - шансов попасть в следующий Сейм у нее нет, но около 2 процентов партия получить может и тем самым отобрать какое-то количество мандатов у Нацобъединения.

Стоит отметить, что новый лидер Нацобъединения Илзе Индриксоне куда менее харизматична и популярна у избирателей, нежели ее предшественник Райвис Дзинтарс. Ясно, что Индриксоне будет проигрывать ряду других кандидатов в премьеры...

Жестко, еще жестче...

Понятно, что Нацобъединению нужно что-то предпринимать, причем очень быстро. И они предпринимают! Попав в правительство, у Нацобъединения появилась возможность практически, а не только на словах, повоевать с мигрантами. Но этого мало, чтобы громко напомнить о себе избирателям и показать свою "жесткость" и "принципиальность". Правильно - нужно продолжить или, точнее, усилить борьбу с русским языком! И вот на минувшей неделе Сейм с подачи Нацобъединения принял самый жесткий вариант изменений в Закон об управлении общественными СМИ.

"Мы приняли историческое решение во исполнение вердикта Конституционного суда - с 1-го января 2027-го года общественные СМИ больше не будут производить содержание на русском языке за госсчет", - с гордостью объявил после голосования в Сейме депутат Нацобъединения Артурс Бутанс.

Да, Сейм поддержал поправки в Закон об управлении общественными СМИ, которые приведут к прекращению публикаций, а также аудио и видеоконтента на языках нацменьшинств в общественных СМИ. Эти языки можно будет использовать только в чрезвычайной ситуации.

И никакой рекламы на русском!

Этот же депутат Бутанс с однопартийцами был автором и еще одной поддержанной большинством депутатов поправки - уже в Закон об электронных СМИ, - которая запрещает на русских коммерческих радиостанциях и на частных телеканалах "крутить" рекламу на русском! Рискнем предположить, что данный запрет может стать своего рода мировым законотворческим ноу-хау. Трудно себе представить, чтобы, к примеру, в Германии на турецком частном радио запретили бы размещать рекламу на турецком языке или в США на русском телеканале нельзя было бы зачитать коммерческое объявление на русском.

Объяснение ряда депутатов, горячо поддержавших эту иезитскую поправку, просто гениально: оказывается, это все делается во благо русскоязычных - реклама на латышском поможет им лучше освоить госязык! Кстати, если запретить русскоязычным еще и между собой дома или на улице разговаривать на родном языке или жестоко за это наказывать, то, возможно, и это улучшит уровень владения ими латышским языком. Как говорится, а дустом не пробовали?! Между прочем, другие поправки в этом законе, предусматривает полное прекращение вещания на русском в частных электронных СМИ к 2033-му году. Если радиостанции не загнутся раньше - из-за отсутствия доходов от рекламы. Понятно, что депутаты уверены в том, что никто не помешает им принять и еще более радикальные законы - ни президент, ни Конституционный суд...

Все во благо нацменьшинств

Видимо, из-за заботы о благе русскоязычных жителей были еше ранее введены запреты на информацию на русском в банках и в банкоматах, а пациенты для их же блага при походе к врачу обязаны озаботиться и переводчиками - иначе им же хуже будет...

На подходе и языковые поправки в Закон о защите прав потребителей. Да, вы правильно поняли - чтобы защитить потребителей рестораны и бистро, к примеру, должны будут изъять меню на русском, а также русский язык на сайте для заказов. Изначально теперь уже министр культуры хотел вообще запретить продавцам с покупателем на русском общаться, но затем было разработано компромиссное предложение комиссии Сейма, которое позволяет продавцу, если он пожелает, обслужить клиента на русском или иных иностранных языках. Как говорится, в порядке исключения. При этом работодателю будет в любом случае запрещено требовать от работника сферы услуг владения иным языком, кроме государственного! Логично, ведь это продавец, а не покупатель и клиент главные в сфере услуг! По крайней мере, в Латвии! Не знаешь латышского или недостаточно знаешь - твои проблемы! Не покупай и не заказывай! Нам от такого клиента деньги не нужны!

Кстати, на внеочередном пленарном заседании были и резко увеличены штрафы за языковые нарушения. И хотя авторство поправок принадлежит "Новому Единству", депутаты Нацобъединения очень ловко себе приписали заслугу в наказании тех, кто нарушает языковое законодательство. Из серии - "Новое Единство" уже все равно ничего не спасет, а нам - пригодится!

В общем, до выборов еще 2 месяца и депутаты уходящего парламента, дабы заставить избирателей забыть про эпопею со Стамбульской конвенцией, придумают и другие языковые поправки - разумеется, для улучшения жизни, комфорта и прав русскоязычного населения! Хотя, честно говоря, уже и трудно найти те сферы, где еще можно использовать родной для 37 процентов населения язык... Впрочем, у политиков на сей счет богатая фантазия! Вы еще говорите и думаете на русском? Тогда мы идем к вам!