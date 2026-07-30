В соответствии с установленным нормативными актами ориентиром минимальной зарплаты минимальная месячная заработная плата в 2027 году должна составить 835 евро, говорится в докладе Министерства благосостояния (МБ) о ситуации с минимальной зарплатой в 2026 году.

Вопрос о размере минимальной месячной зарплаты в 2027 году включен в повестку заседания Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, которое состоится в четверг.

В докладе МБ указано, что минимальная зарплата должна соответствовать 46% средней брутто-зарплаты, рассчитанной Центральным статистическим управлением за последние доступные 12 месяцев. Средняя брутто-зарплата в 2025 году составляла 1815 евро, поэтому минимальная зарплата на следующий год рассчитана в размере 834,9 евро с округлением до 835 евро. Это на 55 евро, или 7%, больше, чем в нынешнем году, когда минимальная зарплата составляет 780 евро.

В 2024 году правительство предусмотрело в среднесрочном плане повышение минимальной зарплаты в 2027 году до 820 евро, а в 2028 году — до 860 евро. Фискальное влияние такого повышения уже учтено в государственном бюджете.

МБ делает вывод, что необходимо достичь соглашения, чтобы согласовать предусмотренное бюджетными рамками повышение минимальной зарплаты с ростом, вытекающим из установленного ориентира в 46%. Минимальная зарплата в размере 820 евро составила бы 45,2% средней зарплаты за предыдущий год, а 835 евро — 46%.

По оценке Банка Латвии, ранее запланированное повышение минимальной зарплаты до 820 евро было бы близко к установленному уровню, тогда как предложенное профсоюзами повышение до 835 евро точно соответствовало бы пропорции в 46%.

При повышении минимальной зарплаты до 835 евро и необлагаемого минимума до предусмотренных на следующий год 570 евро работник без иждивенцев после уплаты налогов получал бы 702,10 евро. Если минимальную зарплату повысить до 820 евро, зарплата нетто составила бы 692,11 евро.

В докладе МБ также указано, что в прошлом году в среднем 131 815 работников, или 17,1%, получали минимальную зарплату или меньше. В частном секторе таких было 97 092 человека, или 18,3% работников, а в общественном секторе — 30 515, или 13,3%.

В регионах доля получателей минимальной зарплаты или более низких доходов колебалась от 14,9% в окрестностях Риги до 22,4% в Латгалии. Наибольшая доля таких работников — 39,1% — была в сфере прочих услуг, 31,6% — в сфере размещения и общественного питания, 27,9% — в операциях с недвижимостью.

Минимальную зарплату или меньше получали 29,9% работников с основным или более низким уровнем образования, 20,5% работников с общим средним или профессиональным образованием и 10% работников с высшим образованием.

В докладе отмечается, что в этом году минимальная зарплата в Латвии является второй самой низкой в Европейском союзе, опережая только Болгарию, где она составляет 620 евро. В Литве минимальная зарплата в этом году составляет 1153 евро, а в Эстонии — 946 евро. МБ отмечает, что в литовскую минимальную брутто-зарплату включены также взносы социального страхования работодателя.

Как уже сообщалось, Союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS) предложил в 2027 году повысить минимальную зарплату как минимум на 55 евро — до 835 евро в месяц. По мнению профсоюзов, минимальную зарплату необходимо рассматривать вместе с необлагаемым минимумом и налоговой льготой за иждивенцев.

LBAS также предложил пересмотреть и увеличить налоговую льготу за иждивенцев, подчеркнув, что она является важнейшей поддержкой для семей, особенно семей с низкими доходами.