Министерство здравоохранения определило потребности отрасли в дополнительном финансировании в размере 663 млн евро, а в качестве приоритетных мер на 2027 год определило инициативы на сумму 319,5 млн евро, сообщили сегодня агентству ЛЕТА в Минздраве после заседания Стратегического совета отрасли здравоохранения, на котором членов совета ознакомили с этими расчетами.

Большая часть финансирования, приоритетно необходимого на 2027 год, предназначена для улучшения доступности и качества медицинских услуг, в том числе для повышения заработной платы медицинского персонала, сокращения очередей пациентов, увеличения объема медицинских услуг и совершенствования тарифов.

Инвестиции также необходимы для улучшения доступности компенсируемых медикаментов и медицинских устройств, укрепления первичного здравоохранения, развития человеческих ресурсов, дигитализации, мероприятий в области общественного здоровья и профилактики, а также для развития инфраструктуры здравоохранения.

На заседании совета особое внимание было уделено мерам в области онкологии, здоровья матери и ребенка, сердечно-сосудистых заболеваний, редких заболеваний, психического здоровья и паллиативной помощи.

Также обсуждалась необходимость укрепления доступности медицинских услуг в регионах и устойчивости системы здравоохранения, а также развития услуг, ориентированных на потребности пациентов, по всей Латвии.

Минздрав также проинформировал членов совета о процессе подготовки государственного бюджета и об ограниченном фискальном пространстве в ближайшие годы. На заседании была подчеркнута решимость правительства постепенно увеличивать финансирование здравоохранения и направлять в отрасль все большую долю от общих государственных расходов.