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«Мы не оторванный остров». Почему события в мире все сильнее отражаются на жизни латвийцев 0 31

Политика
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: карта мира, график роста цен, нефтяные вышки и силуэт Латвии
ФОТО: BB.LV/AI

Война в Украине, скачки цен на энергоносители и другие международные кризисы показали, что Латвия гораздо сильнее зависит от глобальных процессов, чем многие считали раньше. Об этом заявил директор аналитической и консалтинговой группы PowerHouse Latvia Мартиньш Варгулис.

Глобальные события сегодня напрямую отражаются на экономике Латвии, влияя на цены, инфляцию, стоимость энергоресурсов и возможности для бизнеса. Такое мнение в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!» высказал директор аналитической и консалтинговой группы PowerHouse Latvia Мартиньш Варгулис.

По его словам, долгое время многие жители воспринимали Латвию как относительно самодостаточную страну, которую крупные мировые события затрагивают лишь косвенно. Однако последние годы показали, что это не так.

«Мы не оторванный остров, не самодостаточная деревушка, на которую не влияют внешние обстоятельства», — подчеркнул Варгулис.

По словам эксперта, переломным моментом стало полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. После этого стало очевидно, насколько быстро геополитические события способны влиять на экономику и повседневную жизнь.

Варгулис отметил, что международные кризисы отражаются на стоимости нефти, газа и других энергоресурсов, что затем приводит к росту цен и инфляции.

Кроме того, глобализация сделала экономики разных стран тесно взаимосвязанными. Поэтому события, происходящие далеко за пределами Латвии, могут влиять не только на крупные компании, но и на обычных жителей.

«То, что происходит на международной арене, влияет на твой бизнес, влияет на твою свободу передвижения, влияет на твои возможности для ведения бизнеса», — отметил эксперт.

По его словам, если раньше войны многим казались событиями далекого прошлого или проблемой других регионов, то последние годы показали: геополитические кризисы могут напрямую отражаться на благосостоянии людей и экономике страны.

По мнению Варгулиса, современная Латвия является частью глобальной экономики, поэтому международные конфликты, энергетические кризисы и другие мировые события неизбежно отражаются на ценах, бизнесе и уровне жизни внутри страны.

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#цены #Латвия #инфляция #бизнес #благосостояние #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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