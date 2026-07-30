Несмотря на громкие скандалы в социальных сетях и тревожные публикации о мигрантах, исследователи не считают расизм и ксенофобию преобладающими настроениями в латвийском обществе. По их мнению, ощущение роста ненависти во многом связано с особенностями работы интернет-платформ и политической риторикой.

В последние месяцы в Латвии участились дискуссии о расизме, ксенофобии и отношении к мигрантам. Поводом становятся как публикации в социальных сетях, так и политические споры, однако исследователи призывают не делать выводы о настроениях всего общества по самым громким случаям, пишут общественные СМИ.

Одним из последних эпизодов стал конфликт между представителями партий «Прогрессивные» и Национального объединения. Депутат Лиана Ланга распространила созданное с помощью искусственного интеллекта видео, на котором белые люди избивают темнокожих. Позже ролик был удален, а сайт, где он размещался, заблокировал его.

После этого депутаты от партии «Прогрессивные» сообщили, что обратились в полицию, усмотрев возможные признаки разжигания национальной, этнической или расовой ненависти. Сама Ланга заявила, что публикация была частью перформанса.

Еще одной темой для обсуждения стало видео с городского праздника в Сабиле. Хотя оно не было создано с использованием ИИ, общественная дискуссия развернулась вокруг того, насколько допустимо изображать отдельные группы людей с опорой на стереотипы.

По словам ведущего исследователя Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньша Капранса, исследования показывают, что в обществе действительно существует настороженное отношение к миграции. Однако это не означает, что расизм и ксенофобия стали преобладающими взглядами.

По оценке исследователя, наиболее восприимчивыми к подобной риторике являются примерно 20–30% жителей. При этом вопросы миграции волнуют значительно более широкий круг людей, которые сами по себе не придерживаются ксенофобских взглядов. Именно на эту аудиторию, по его мнению, могут быть рассчитаны эмоциональные и манипулятивные заявления.

Это важно учитывать, поскольку обсуждение миграции и проявления ненависти — не одно и то же. Обеспокоенность миграционной политикой не означает автоматически враждебного отношения к людям другой национальности, культуры или религии.

Капранс также не связывает нынешнее обострение риторики исключительно с предвыборным периодом. По его мнению, задача политиков скорее заключается в мобилизации уже существующей аудитории, чем в формировании новых настроений.

Еще одной причиной ощущения, что ненависти становится больше, исследователи называют алгоритмы социальных сетей. Они чаще показывают пользователям публикации, вызывающие сильные эмоции, поэтому агрессивный и провокационный контент получает более широкое распространение и заметность.

Доцент Рижского университета имени Страдиньша, социальный антрополог Клав Седлениекс, в свою очередь, напоминает, что активность в социальных сетях нельзя считать точным отражением общественного мнения. По его словам, наиболее заметные публикации создаются относительно небольшим числом пользователей, тогда как взгляды большинства остаются менее заметными в публичном пространстве.