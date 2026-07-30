Правительство сегодня после почти четырехчасового обсуждения одобрило стратегический план развития airBaltic и делегировала представителя Госкассы участвовать в собрании держателей облигаций национальной авиакомпании. Собрание состоится 3-го августа. Премьер по итогам внеочередного заседания правительства, которое проходило в особо секретном режиме, отметил, что мало написать бизнес-план, его еще нужно претворить в жизнь, а это возможно лишь при условии, если будет найден стратегический инвестор. Андрис Кулбергс особо подчеркнул, что решение, в свое время, выпустить облигации под бешенный процент -14,5% годовых, - было ошибкой.

Политически ответственный за спасение авиакомпании - министр сообщений Рихардс Козловскис по итогам внеочередного заседания правительства распространил следующее заявление: "Сегодня, 30 июля, Кабинет министров рассмотрел полугодовые результаты национальной авиакомпании «airBaltic» и новый бизнес-план, поддержав его введение. При этом правительство дало Министерству сообщения (МС) как акционеру мандат голосовать на собрании держателей облигаций предприятия, которое запланировано на 3 августа с целью обеспечить промежуточное финансирование для обеспечения достаточной ликвидности и эффективной реализации нового бизнес-плана.

"airBaltic обеспечивает стратегически важную для экономики Латвии международную совместимость. Задачей государства как ответственного акционера и кредитора является участие в процессе стабилизации предприятия, поддерживая продуманное и рациональное решение во имя будущего предприятия. Сегодняшнее решение является шагом вперед, чтобы «airBaltic» могла привлечь стратегических, долгосрочных инвесторов. Кроме того, сохраняется цель, что Рига является базовым местом «airBaltic». Это важно для международных транспортных соединений Латвии, общей экономической активности и развития государства.

Новый стратегический бизнес-план руководство airBaltic разработало в сотрудничестве с международными консультантами авиационной отрасли Seabury, соблюдая направления и условия стратегического развития предприятия, определенные в письме ожиданий акционера. Главная цель плана – обеспечить долгосрочную финансовую стабильность предприятия и постепенно уменьшить зависимость от государственного финансирования. Он основан на четырех основных принципах: непрерывность деятельности и обеспечение полетов, укрепление Риги как Балтийского авиационного центра, развитие региональной совместимости и финансовую устойчивость.

Совершенствование модели деятельности «airBaltic», пересмотр стратегического развития и стабилизация финансовой ситуации являются одним из приоритетов Минсообщения. Цель Минсообщения — обеспечить, чтобы предприятие развивалось на экономически обоснованных принципах, при этом сохраняя его стратегическое значение для обеспечения международной совместимости Латвии. Новый бизнес-план дает четкое видение того, как «airBaltic» вернется к устойчивому росту и рентабельной деятельности.

Собрание держателей облигаций 3 августа является важным этапом в процессе привлечения финансирования предприятия. Его участники примут решение по вопросам, включенным в повестку дня, в том числе по изменению требований проведения собрания, реализации решений по финансированию и отсрочке процентных платежей по облигациям, чтобы поддержать управление ликвидностью предприятия во время реализации бизнес-плана. Повестка дня уже опубликована на бирже, и ход собрания и принятые решения также будут обнародованы в установленном нормативными актами порядке.

В то же время предприятие продолжает реализовывать запланированную программу полетов, обеспечивая пассажирам безопасные и надежные перевозки."