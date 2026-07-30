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Ремонт Вантового моста в Риге: пока у властей больше вопросов, чем ответов 0 197

Политика
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Запреты на перекрестке у моста
ФОТО: BB.LV/AI

Масштабная реконструкция Вантового моста в Риге, которая должна начаться в 2027 году, может привести к серьезным ограничениям движения. Пока в самоуправлении не могут точно сказать, как это скажется на жителях и бизнесе, поскольку схемы организации транспорта еще разрабатываются.

Реконструкция Вантового моста стоимостью 70 млн евро (без НДС) запланирована с третьего квартала 2027 года до второго квартала 2029-го. Сейчас продолжается проектирование, которое планируется завершить к июню 2027 года, пишет Diena.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс в эфире передачи 900 секунд сообщил, что во время наиболее сложных этапов работ рассматривается возможность полностью закрыть мост для частного транспорта. Одновременно город намерен развивать альтернативные варианты передвижения, включая создание новых парковок Park&Ride по обе стороны Даугавы.

Также надежды связывают с завершением четвертой очереди Южного моста и возможным запуском железнодорожного сообщения с Болдераей. Предполагается, что эти меры помогут хотя бы частично снизить нагрузку на городскую транспортную сеть.

При этом уже сейчас ясно, что избежать неудобств не удастся. По плану на протяжении большей части реконструкции движение должно сохраняться минимум по одной полосе в каждом направлении, однако на отдельных непродолжительных этапах мост могут закрывать полностью.

Пока остается открытым главный вопрос — как именно будет организовано движение. Более детальные схемы объезда и ограничения, по данным Рижской думы, должны представить лишь в четвертом квартале этого года.

Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис считает, что длительный ремонт неизбежно осложнит передвижение по городу. По его словам, многое будет зависеть от того, насколько качественно город подготовит альтернативные маршруты и насколько своевременно будет информировать жителей и предпринимателей. Неопределенность сама по себе способна создать дополнительные сложности.

Наиболее чувствительными последствия могут оказаться для бизнеса, которому важно постоянное сообщение между двумя берегами Даугавы. В Конфедерации работодателей Латвии считают, что сильнее других рискуют пострадать предприятия сферы услуг, торговли, общественного питания, логистики, строительства и здравоохранения, а также компании, сотрудники и поставщики которых регулярно пересекают реку.

Это означает, что сложности могут возникнуть не только у автомобилистов. Более длительные поездки способны повлиять на сроки поставок, работу персонала и доступность некоторых услуг для клиентов.

При этом в Рижской думе пока не смогли уточнить, какие именно районы и предприятия окажутся наиболее уязвимыми. По оценке Гашпуйтиса, экономический эффект, скорее всего, останется локальным и затронет главным образом Ригу. На экономику Латвии в целом влияние, вероятно, будет незначительным.

До начала строительных работ остается около года, поэтому у города еще есть время подготовить транспортную инфраструктуру. Однако окончательно оценить масштаб будущих ограничений станет возможно только после публикации детального плана организации движения.

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#Латвия #транспорт #бизнес #инфраструктура #реконструкция #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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