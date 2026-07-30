Советник министра финансов Гунтарс Витолс отреагировал на пикет у памятника Свободы якобы против ущемления неправительственных организаций.

"По сути, репутацию сектора неправительственных организаций портит то, что ею пользуются лжепророки, те, кто тусуются там исключительно из-за своего личного дохода, принцип кормушки, и это цинично совершенно точно осознают. Кормушек у нас много и много где, не только в этом секторе.

И это лицо цинизма часто очень обманчиво. Какие-то дипломы, красивое личико, красивые костюмы и красивые имена. Пустые. И гниль в душе.

Это общество в целом должно выкорчевать. Это в интересах конкретно и для самого сектора неправительственных организаций. Есть же многие, кто реально помогают людям. Я знаю, вы, наверное, тоже. Любой из нас найдет пример. И им больно. И они знают или осознают тех, кто только получает зарплаты за участие в заседаниях.

Помогите искоренить этих "уродов", это в интересах всех и всего общества", - написал Витолс в социальной сети X.