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«У нас много кормушек...» 0 56

Политика
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Акция протеста левых активистов

Акция протеста левых активистов

Советник министра отреагировал на акцию протеста активистов неправительственных организаций.

Советник министра финансов Гунтарс Витолс отреагировал на пикет у памятника Свободы якобы против ущемления неправительственных организаций.

"По сути, репутацию сектора неправительственных организаций портит то, что ею пользуются лжепророки, те, кто тусуются там исключительно из-за своего личного дохода, принцип кормушки, и это цинично совершенно точно осознают. Кормушек у нас много и много где, не только в этом секторе.

И это лицо цинизма часто очень обманчиво. Какие-то дипломы, красивое личико, красивые костюмы и красивые имена. Пустые. И гниль в душе.

Это общество в целом должно выкорчевать. Это в интересах конкретно и для самого сектора неправительственных организаций. Есть же многие, кто реально помогают людям. Я знаю, вы, наверное, тоже. Любой из нас найдет пример. И им больно. И они знают или осознают тех, кто только получает зарплаты за участие в заседаниях.

Помогите искоренить этих "уродов", это в интересах всех и всего общества", - написал Витолс в социальной сети X.

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#финансы #коррупция #общество #социальные сети
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Эдуард Эльдаров
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