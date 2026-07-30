Ведущий исследователь Видземской высшей школы, историк Гатис Круминьш нынче возглавляет комиссию при правительстве по исследованию последствий советской оккупации. В интервью Латвийскому радио он не исключил, что в какой-то момент Россия может и согласиться "возместить Латвии ущерб за советскую оккупацию".

"Безусловно, это одна из задач – то, что мы подсчитали как убытки, мы должны превратить в современное денежное выражение. Есть разные версии, как мы можем исторически возникшие убытки [подсчитать] и через что до этого [цифры] доходим — через стоимость золота или какую-то стоимость конкретных иностранных валют. Такие методологии на международном уровне есть.

Я бы сказал, что [ущерб от оккупации СССР] составляет 800 миллиардов — совершенно точно эту сумму мы можем назвать.

Один из методов [расчета] - смотреть, как развивались мы и как развивалась Финляндия. Это действительно макроэкономический уровень, где не заложена демография. Если рассматривать просто тенденции развития валового внутреннего продукта, то это не менее 500 миллиардов, которые мы не получили. Это только до 1990 года. Если взять и то, что мы видим через исследования иного рода – часть, ушедшую, скажем, через бюджет в СССР, то уже мы говорим о более 800 миллиардах в современном евровыражении.

Это то, что мы можем понять и рассказать на международном уровне.

Если просто говорить – нам присылали людей, строили ненужные заводы … Ну ладно. Но если сказать 800 миллиардов – в Вашингтоне это или в Брюсселе – люди говорят: о, это что-то.

Поэтому денежное выражение очень важно. Не всегда обо всем можем сказать, что напрямую экономически это переносимо, но это можно сделать. Существуют различные компенсирующие механизмы. Социальные и моральные потери, с которыми мы сейчас работаем, та же русификация.

Вопрос, будет ли Россия когда-нибудь платить? Да, я все-таки считаю, что такая возможность существует — в одной ситуации это может быть часть российского билета обратно в цивилизованное общество.

Не знаем, через пять лет или, может, 50, но что они признают этот факт оккупации. Как делала нацистская Германия – признавала свои ошибки, а потом со странами договаривалась", - заявил историк в интервью Латвийскому радио.