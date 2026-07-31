Компания с расходами в размере 33,8 млн евро находилась бы примерно в третьей сотне крупнейших предприятий Латвии, однако есть существенная разница: от решений, действий или бездействия 100 народных представителей в Сейме зависит то, как мы будем жить сегодня и завтра, через год и через десятилетие. Важно подчеркнуть, что на зарплаты и надбавки себе любимым депутаты денег не жалеют, а так как Латвия является парламентской республикой, то мнению парламентского большинства фактически никто не может противостоять.

На 2026 год расходы на содержание Сейма запланированы в размере 38,5 млн евро, что на 4,7 млн евро больше, чем годом ранее. Рост составляет почти 14%. Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), средняя чистая заработная плата по итогам первого квартала года выросла на 4,5%, а инфляция в стране в 2025 году составила 2,9%. Рост расходов Сейма превышает оба этих показателя более чем в два раза, причем не на процентные пункты, а именно по величине роста. Интересно, что уровня расходов на содержание Сейма, существовавшего в 2008 году, вновь удалось достичь только в 2020 году. То есть фактически на протяжении 12 лет парламент мог работать со значительно меньшим бюджетом, чем в 2008 году.

Данные Госказны показывают, что Сейм сумел проявить солидарность с общегосударственным сокращением расходов, сократив собственные затраты с 19,4 млн евро до 12,5 млн евро, то есть на 6,9 млн евро, или 35,6%. Начиная с 2013 года расходы Сейма постепенно росли, а в 2018 и 2019 годах достигли уровня 16,9 млн евро. При этом в 2022 году эти расходы были увеличены более чем на 3 млн евро, а в 2023 году по сравнению с 2021 годом - более чем на 10 млн евро.