Массовое проникновение африканских и азиатских мигрантов в Испанию побудило главу комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Гиртса Лапиньша выйти с очень жестким комментарием в социальной сети X. Вот самые главные выводы политика:

"Испанский случай является прямым следствием того, что в Европе годами доминировали такая политика и отношение к давно угрожающей волне миграции, которую сегодня блестяще представляют именно эти неправительственные организации, которые, как написано в аннотации к уже остановленному проекту, энергично готовились осуществить «интеграцию граждан третьих стран в латвийское общество с художественной и культурной активностью, охватывая различные этапы миграции, которые проходят на территории Латвии».

Именно из-за этой политики существующие на юге Европы страны уже не знают, как справиться с толпами вооруженных крайней наглостью иммигрантов. Северные страны не в состоянии обуздать буйство банд приезжих и их потомков, а нам, в свою очередь, все сложнее вылавливать те сотни ходоков, которые каждый день ползают на нашу землю и по туннелям, и по лестнице, и еще всеми возможными способами.

Поэтому Латвия, если мы хотим сохранить свою страну, должна действовать сейчас и решительно.

Во-первых, необходимо немедленно остановить деятельность всех «Хочу помочь беженцам» и подобных органзиаций, начиная с приостановки любого государственного финансирования и последующего отказа этим, по сути, антигосударственным структурам. Во-вторых, нужно закрыть все ворота легальной миграции, что на самом деле является основой и для расцвета нелегальной миграции. Последовательно надо привести в порядок сферу въезда студентов вузов и гастарбайтеров, железно воплотив принцип — сколько заезжает, столько и уезжает. В-третьих, в бюджете следующего года должен быть предусмотрен еще больший объем финансирования тех структур, которые заботятся о безопасности наших границ, начиная от непосредственных стражей «зеленой границы» и заканчивая учреждениями, в компетенцию которых входит дальнейший контроль и надзор за всеми прибывшими мигрантами.

Если мы этого не сделаем, если продолжим финансировать все эти одиозные, но бесконечно опасные неправительственные организации, если не приумножим способности ответственных структур оперативно решать вопросы миграции, то испанский ужас уже совсем скоро испытаем и мы. И чем раньше мы это поймем и примем, тем больше будет у нас возможностей избежать такого апокалипсиса."