Министр экономики Латвии Виктор Валайнис предлагает передать государству принадлежащие Рижской думе акции предприятия «Rīgas siltums». По его мнению, единый собственник обеспечит компании более эффективное управление, ускорит принятие решений и позволит в перспективе снизить расходы на теплоснабжение для жителей столицы.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве экономики, Валайнис выступил с инициативой о передаче государству принадлежащих Рижской думе акций АО «Rīgas siltums».

В настоящее время структура собственности компании распределена между несколькими акционерами. Рижской думе принадлежит 49% акций предприятия, государству — 48,99%, компании SIA «Enerģijas risinājumi. RIX» — 2%, а АО «Latvenergo» владеет 0,005% акций.

По мнению министра, переход предприятия под полный государственный контроль позволит обеспечить единую систему управления и четкое распределение ответственности.

В Министерстве экономики также подчеркивают, что компании необходим собственник, для которого главным приоритетом будут снижение счетов за отопление для рижан, эффективное управление предприятием и долгосрочные инвестиции в развитие теплоснабжения.

По словам Виктора Валайниса, сейчас у предприятия несколько владельцев, однако никто из них не несет полной ответственности за результаты деятельности компании.

«"Rīgas siltums" необходим один настоящий хозяин, который готов принимать решения и нести ответственность за результат. Государство уже доказало, что способно добиваться более низких счетов за отопление, и я считаю, что мы должны взять на себя эту ответственность в полном объеме», — заявил министр.

Он также отметил, что предлагаемая структура собственности и управления позволит значительно быстрее принимать решения, эффективнее планировать инвестиции, модернизировать инфраструктуру теплоснабжения и сократить расходы предприятия. По мнению Валайниса, в долгосрочной перспективе это приведет к снижению стоимости отопления для жителей Риги.

«Рижанам не важно, кто сидит на собраниях акционеров. Для них важно, чтобы не приходилось переплачивать за отопление. Если государство способно управлять компанией эффективнее и снизить расходы, оно должно взять на себя эту ответственность», — подчеркнул министр.

После парламентского расследования

Как уже сообщалось ранее, в ноябре 2025 года была создана парламентская комиссия по расследованию причин подорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанных с этим рисков для энергетической безопасности.

По итогам своей работы комиссия призвала Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Службу государственных доходов (VID) оценить изложенные в итоговом докладе обстоятельства, касающиеся возможного нецелевого расходования государственного имущества, бездействия должностных лиц, конфликта интересов, а также возможного неблагоприятного отношения к информатору.

В конце мая этого года KNAB сообщил, что в ходе проверки никаких нарушений выявлено не было.

Комиссию возглавлял тогдашний депутат Сейма, а ныне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Компания демонстрирует рост прибыли

Ранее агентство LETA сообщало, что в первом полугодии финансового года — с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года — оборот концерна «Rīgas siltums» составил 208,386 млн евро, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Прибыль концерна увеличилась на 20,6% и достигла 40,254 млн евро.

Оборот материнской компании «Rīgas siltums» за тот же период составил 208,381 млн евро, увеличившись также на 10,1%, а прибыль предприятия выросла сразу на 56,1% — до 35,081 млн евро.

«Rīgas siltums» является одним из крупнейших поставщиков тепловой энергии в Риге. В настоящее время 49% акций компании принадлежат Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — компании SIA «Enerģijas risinājumi. RIX», а 0,005% акций находится в собственности АО «Latvenergo».