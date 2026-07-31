Тем, кто пытается вернуться в Латвию, нужно будет искать другие пути.

Только что министр внутренних дел Янис Домбрава в социальных сетях опубликовал следующее сообщение: "По техническим причинам латвийско-белорусская граница закрыта.

Призываем использовать другие маршруты для тех, кто еще не вернулся в Латвию."

Что же это за такие технические причины, министр не сообщил. Видимо, теперь тем, кто из Белоруссии пытаются вернуться в Латвию, нужно будет пытаться перейти через белорусско-литовскую границу - если, конечно, ее не закроют.