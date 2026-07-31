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Граница закрыта! Домбрава сделал заявление 0 44

Политика
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Домбрава

Янис Домбрава

Тем, кто пытается вернуться в Латвию, нужно будет искать другие пути.

Только что министр внутренних дел Янис Домбрава в социальных сетях опубликовал следующее сообщение: "По техническим причинам латвийско-белорусская граница закрыта.

Призываем использовать другие маршруты для тех, кто еще не вернулся в Латвию."

Что же это за такие технические причины, министр не сообщил. Видимо, теперь тем, кто из Белоруссии пытаются вернуться в Латвию, нужно будет пытаться перейти через белорусско-литовскую границу - если, конечно, ее не закроют.

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#граница #Домбрава #Латвия #миграция #социальные сети
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Эдуард Эльдаров
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