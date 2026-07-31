Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр сообщений послал сообщение главе МВД Домбраве 3 765

Политика
Дата публикации: 31.07.2026
LETA
Изображение к статье: Рихард Козловскис
ФОТО: LETA

Инциденты последнего времени с участием полицейских являются единичными случаями, и проблемы с дисциплиной в Государственной полиции не носят системного характера, заявил в пятницу в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр сообщения Рихард Козловскис, который ранее много лет работал на посту министра внутренних дел.

Козловскис отметил, что не видит необходимости в отставке начальника Госполиции Арманда Рукса в связи с этими инцидентами. "Я очень надеюсь, что он этого не сделает", - сказал Козловскис, выразив мнение, что оценка необходима, но "корень в другом".

Козловскис упомянул, что в Латвии ежегодно задерживают примерно 3000 человек, однако в отношении сотрудников полиции не наблюдается тенденции к росту. В том числе за время работы Рукса на треть сократилось число дисциплинарных и административных нарушений, зафиксированных у полицейских.

Правонарушения в Латвии совершают в том числе солдаты и учителя, подчеркнул Козловскис. "Это происходит в обществе в целом, а полицейские - тоже общество", - отметил министр.

В то же время он согласен с тем, что министр внутренних дел имеет право инициировать служебную проверку.

Как сообщалось, министр внутренних дел Янис Домбрава инициировал служебную проверку в отношении Рукса.

Также сообщалось, что в минувшие выходные в Приекуле пьяный полицейский в нерабочее время убил мужчину, а в среду, 29 июля, вечером в Айзкраукле была задержана сотрудница полиции, которая в состоянии алкогольного опьянения стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и позже скрылась. В выдохе женщины было констатировано 3,18 промилле алкоголя.

×
Читайте нас также:
#полиция #алкоголь #Латвия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самолет airBaltic Эксклюзив!
Изображение к статье: медицинская лабаратория
Изображение к статье: Акция протеста левых активистов
Изображение к статье: Лайнер airBaltic

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
Изображение к статье: Морской конек
В мире животных
Изображение к статье: Программа празднования 825-летия Риги обойдется самоуправлению в 1,6 миллиона евро
Культура &
Изображение к статье: Сотрудники муниципальной полиции задержали нетрезвого водителя.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Жара на огороде
Люблю!
Изображение к статье: Крокодил
В мире животных
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
Изображение к статье: Морской конек
В мире животных
Изображение к статье: Программа празднования 825-летия Риги обойдется самоуправлению в 1,6 миллиона евро
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео