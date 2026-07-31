На случай войны с Россией и Беларусью, власти Латвии разрабатывают планы массового увода населения с угрожаемых территорий — по разным оценкам, речь идет о более чем 600 000 человек. Как ранее сообщали СМИ, жителей Латгалии предполагается перемещать в Курземе, а также за границу — в государства Северной Европы и Польшу, через специальные скоординированные коридоры. ЛР вместе с 9 другими странами Североатлантического альянса разрабатывают единую систему трансграничной эвакуации. Но что есть в дороге? На заседании правительства 28 июля — докладывал министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз «зеленых» и крестьян).

У нас есть надежный Possessor

Если кто не знает, под таким названием в ЛР трудится государственное SIA, управляющее публичными активами. Работает, не покладая рук — ведь в его ведении находятся доли предприятий (скажем, Tet); реализация излишков казенного движимого и недвижимого имущества; сделки с оставшимися приватизационными сертификатами; запасы нефтепродуктов на тот же самый кризисный период. Руководитель сего предприятия Андрис Гадманис за 2025 год декларировал полученные на службе 88279.77 EUR.

Вот теперь данная контора займется и продовольственным обеспечением потенциальных переселенцев. SIA Possessor, сообщает Минблаг, располагает ресурсами для приобретения продуктов для госрезервов методом закупок; соответственного хранения и транспортировки. Привлекут также и иные гражданские структуры — Минэкономики, Минземледелия. А также местные предприятия пищевой отрасли, которые относятся к «критической инфраструктуре категории D».

Ведомство Р.Узулниекса отмечает:

«Учитывая меняющуюся геополитическую ситуацию и опыт других государств по кризисному снабжению, необходимо по возможности диверсифицировать механизмы снабжения продовольствием в кризисных ситуациях, чтобы обеспечить более реалистичный подход к обеспечению населения продовольствием в кризисных ситуациях в зависимости от степени, масштаба и продолжительности возможной угрозы государству. Своевременное создание резервов продуктов питания позволило бы снизить давление на цепочку поставок продовольствия с наступлением кризисной ситуации».

Характерно, что даже в такой обстановке Минблаг рекомендует в первую очередь отдавать предпочтение латвийским продуктам!

От сумы не зарекайся

Но и ответственность простых мирян никто не отменял. Официальные рекомендации по сбору «сумки на 72 часа» разрабатывает и обновляет Министерство обороны Латвии совместно с Национальными вооруженными силами. Главный критерий для еды в такой сумке - высокий уровень калорий, минимальный вес, долгий срок хранения и отсутствие необходимости варить или готовить блюдо.

Консервы: мясные, рыбные или овощные, которые можно открыть без консервного ножа (с ключом на крышке) или иметь с собой мультитул.

Сухие углеводы и снеки: галеты, сухари, криспы или лаваш, которые долго не портятся в отличие от обычного свежего хлеба.

Высококалорийные продукты: орехи, сухофрукты, семечки, энергетические или протеиновые батончики, а также шоколад и халва.

Источники энергии: твердый сыр в вакуумной упаковке или соленое сало (источник быстрых и долговременных жиров).

Супы и каши быстрого приготовления: те, которые достаточно залить горячей водой (если планируется брать компактную туристическую горелку).

Напитки: пакетированный чай, растворимый кофе или порционный сахар.

Вода: самый важный пункт — минимум 3 литра питьевой воды на человека в день, а также таблетки для дезинфекции воды или компактный фильтр.

… Вот как раз последняя статья жизнеобеспечения — довольно проблематичная. Если исходить из таких нормативов, то на 72 часа семье из 3 человек придется тащить на себе 27 литров воды. Ведь никто не сказал, что эвакуируемым разрешат пользоваться личным транспортом — колонны войск НАТО займут в войну все дороги.

Голодными не останемся

Минблаг обещает, что позаботится о разнообразном содержании питания, призвав на помощь складские мощности Североатлантического альянса:

«Перечень продуктов питания дополняется такими продуктами, как яйца, сыр, сливочное масло, которые в определенных условиях можно дольше хранить и в то же время легко и быстро приготовить. Кроме того, поскольку в потенциальных кризисных ситуациях может быть сложно приготовить горячее питание в экстренных условиях, список продуктов питания пополняется также готовыми блюдами и их заготовками, например, упаковками готовых блюд (англ. Meals Ready to Eat, или MRE), лиофилизированной пищей, которая легко приготовляется и с значительно более длительным сроком годности (например, срок годности лиофилированной дозы приема пищи составляет не менее семи лет). Включение этих продуктов позволило бы более оперативно реагировать в ситуациях, когда невозможно приготовить горячее блюдо, например, эвакуированные люди перемещаются и еще не добрались до предусмотренного пункта назначения».

Согласно стандарту Альянса STANAG 2937 и спецификациям (например, американским MRE или суточным европейским пайкам), требования к питанию адаптированы под высокие физические нагрузки. Состав зависит от конкретной страны-производителя (США, Франция, Великобритания, Германия и др.), но базовый комплект одного приема пищи (моно-паек, как классический американский MRE) или суточного набора содержит: основное блюдо (Entree): готовое к употреблению мясо, птица, рыба или паста с подливкой; хлебная часть: галеты, крекеры или мягкие хлебцы; закуска и спред: арахисовая паста, плавленый сыр, джем или фруктовое повидло; десерт: печенье, кекс, батончик мюсли или шоколад. Напитки: растворимый кофе, чай, какао или изотонический/энергетический порошковый напиток. Аксессуары: беспламенный химический нагреватель пищи (FRH), ложка, влажные салфетки, соль, перец, сахар и жевательная резинка.

Лиофилизация же – метод щадящей консервации. Продукт сначала глубоко замораживают, а затем помещают в вакуумную камеру, где лед испаряется минуя жидкую фазу. Это позволяет сохранить исходную форму, структуру, витамины и полезные свойства на 95-97%.

120 г хлеба в сутки, но это не все

В приложении к Правилам Кабинета Министров на ресурсе tapportals.gov.lv, содержится и описание того, что государство обязуется предоставить эвакуируемым. Вот суточная норма: зерновые хлопья, мука, крупа, макароны — 200-300 г, мясные или рыбные консервы — 170-250 г, хлеб — 100-120 г, сухари и галеты — 60 г, яйцо — 1, яичный, молочный порошок, горох или бобовые — 20 г, масло или иные жиры — 20-30 г, сыр — 50 г, вода питьевая — 3 л зимой и 4 л летом, готовая еда или полуфабрикаты — 4 раза, детское питание — 200 г.

Вроде бы не особо роскошно, но... На какие жертвы латвийцы не пойдут, ради Отчизны!