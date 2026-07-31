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«Но сперва нужно избавиться от предателей в госуправлении» 1 90

Политика
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нашествие мигрантов на Испанию

Нашествие мигрантов на Испанию

Депутат прокомментировал намерение Италии и других стран приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Крличество нелегальных мигрантов, которые через Сеут проникли в Испанию, уже превысило 60 тысяч человек. Италия первой потребовала приостановить действие Шенгенского договора, что позволит установить жесткий контроль на внутренних границах ЕС и прежде всего на испано-итальянской границе. Ситуацию в социальных сетях прокомментирвпл и независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс: "Латвии рано или поздно тоже придется выйти из Шенгенского договора и ввести строгий пограничный контроль!

О, совсем забыл, сперва придется избавиться от предателей в госуправлении!"

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#Италия #Испания #Латвия #социальные сети #мигранты
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Эдуард Эльдаров
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