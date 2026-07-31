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Рига увеличила расходы на социальную помощь: кто получил больше денег? 0 49

Политика
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги

За первые шесть месяцев 2026 года Рижская дума направила на выплату социальных пособий 18,57 млн евро. Несмотря на небольшое сокращение числа получателей, расходы выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии 2026 года расходы Рижского самоуправления на социальные пособия выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом агентству LETA сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.

За первые шесть месяцев текущего года на выплату социальных пособий было направлено 18,57 млн евро, что составляет 51% от объема финансирования, предусмотренного на весь 2026 год.

По сравнению с первым полугодием 2025 года объем средств, выделенных на социальную помощь, увеличился на 2,07 млн евро, или на 13%, несмотря на то, что число получателей пособий немного сократилось.

Наиболее заметно выросли расходы на жилищные пособия и выплаты семьям при рождении ребенка.

Так, на жилищные пособия было направлено на 1,54 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как пояснили в самоуправлении, 28 февраля 2026 года вступили в силу изменения в Закон о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие повышение коэффициента гарантированного минимального дохода (GMI), используемого при расчете жилищного пособия, за период с 1 января по 30 апреля. Целью изменений было помочь жителям компенсировать возросшие расходы на отопление.

В результате средний размер жилищного пособия на одного человека увеличился с 701,67 евро в первом полугодии 2025 года до 814,99 евро за аналогичный период 2026 года. В общей сложности выплаты рижанам по этому виду пособия выросли на 1,91 млн евро.

С 1 января 2026 года в Риге также было увеличено единовременное пособие при рождении ребенка — со 150 до 450 евро. Это сразу отразилось на объемах выплат.

Финансирование этого пособия выросло на 719 700 евро, а число получателей увеличилось с 1757 новорожденных в первом полугодии прошлого года до 1956 за аналогичный период нынешнего года.

В этом году также был повышен порог доходов для признания домохозяйства малоимущим. Теперь он составляет 425 евро для первого или единственного члена семьи и 298 евро для каждого следующего.

Изменения, вступившие в силу в начале года, привели к заметному увеличению числа малоимущих жителей, однако в последующие месяцы этот показатель постепенно снижался благодаря росту пенсий, минимальной заработной платы и ряда государственных пособий.

По состоянию на июнь среди малоимущих жителей:

  • 45% составляли пенсионеры;

  • 23% — люди с инвалидностью;

  • 16% — трудоспособные взрослые;

  • 15% — дети.

Порог доходов для малообеспеченных домохозяйств установлен на уровне 680 евро для первого или единственного члена семьи и 476 евро — для каждого следующего.

Среди малообеспеченных жителей уверенно преобладают пенсионеры — в июне они составляли 84% всех получателей этого статуса.

В самоуправлении пояснили, что в январе 2026 года количество жителей со статусом малообеспеченных значительно сократилось по сравнению с декабрем 2025 года из-за изменения минимальных порогов доходов. Однако в последующие месяцы их число постепенно росло, поскольку часть жителей перешла из категории малоимущих в категорию малообеспеченных.

Из общей суммы социальных пособий 15,93 млн евро были выплачены жителям Риги, а 2,64 млн евро — украинским беженцам.

По сравнению с первым полугодием прошлого года общее число получателей социальных пособий сократилось на 2%, или 464 человека.

Количество получателей пособия гарантированного минимального дохода (GMI) уменьшилось на 896 человек, тогда как число получателей жилищного пособия осталось практически неизменным.

Сравнение данных за первое полугодие 2025 и 2026 годов показывает, что наибольшее сокращение числа получателей социальных пособий произошло среди украинских гражданских беженцев. В то же время среди жителей Риги количество получателей социальной помощи, наоборот, выросло — на 481 человека.

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#украинские беженцы #Рига #социальная помощь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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