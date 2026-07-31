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«С каждым ударом мяча в воздух улетает очередной клубок денег...» 0 122

Политика
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Премьер Андрис Кулбергс

ФОТО: LETA

Премьер Андрис Кулбергс рассказал в телеэфире о "подарочках", которые ему достались от предшественников.

Премьер Андрис Кулбергс в эфире ТВ-24 отметил, что, возглавив правительство, он столкнулся с проблемами, которые годами не решались.

"Я сталкиваюсь с достаточно веселыми «подарками», которые все время были где-то спрятаны под диваном. Начинаешь чистить дом, открываешь один ящик, потом идет следующий ", - рассказал премьер и в качестве самой большой такой "застарелой" проблемы упомянул проблему airBaltic.

«С каждым ударом мяч летит вперед, и с каждым ударом по воздуху уходил очередной клубок денег. В конце концов ситуация загнана в такой угол, что больше нет возможностей для маневра - нужно принимать кардинальные решения", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что именно такой подход был одной из причин, по которым сейчас в ряде областей должны приниматься сложные и непопулярные решения.

Кулбергс критически оценил и прежнюю модель управления госкомпаниями, отметив, что она не соответствует тому, как должно действовать государство как акционер предприятий.

«Государство делает это в очень низком качестве. Я не представляю, что государственные общества капитала могли управляться таким образом", - сокрушался премьер. При этом он не раскрыл, какие именно жесткие решения предстоит принять в контексте airBaltic.

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#кризис #транспорт #коррупция #реформы #компании #экономика #политика
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Эдуард Эльдаров
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