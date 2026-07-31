Когда этот материал готовился к печати, в правительстве еще продолжалось внеочередное заседание по обсуждению ситуации с airBaltic. Это уже была вторая попытка на этой неделе принять какое-то решение по судьбе национальной авиакомпании — первая попытка, в этот вторник, закончилась ничем.

Запутались в показаниях

После двухчасового обсуждения премьер и министры решили… отложить данный вопрос. При этом, кажется, премьер Андрис Кулбергс (Объединенный список) и министр сообщений Рихардс Козловскис («Новое Единство») «запутались в показаниях».

Судите сами. Сначала эти два политика уверяли, что сегодня правительство рассмотрит новый бизнес-план airBaltic. В последний момент в повестке дня вторничного заседания правительства появился документ под названием "Информационное сообщение о ситуации в airBaltic". Как вы понимаете, это не бизнес-план, но, видимо, в информационном сообщении, которое имеет гриф "секретно", рассказывается и об основных элементах бизнес-плана.

Однако вечером того же дня на пресс-конференции Андрис Кулбергс и Рихардс Козловскис сперва заявили, что вопрос о бизнес-плане не обсуждали, но сделают это на этой неделе, поскольку уже 3-го августа собрание держателей облигаций и государство намерено делегировать своего представителя и для этого необходим мандат от правительства.

Затем, правда, премьер обмолвился, что дискуссия о ситуации в airBaltic на заседании правительства была, но никаких решений принято не было. "Государство выступает здесь в двух ролях – и как кредитор, и как акционер. Но эти роли надо разделить", – загадочно произнес премьер.

Так что же собственно происходило на вторничном секретном заседании правительства? Рискнем предположить, что во-первых, обсуждение бизнес-плана все-таки состоялось. Во-вторых, партнеры по коалиции наверняка поругались, обсуждая возможность еще вкачать государственные средства в авиакомпанию.

Все, что должны, прощаем

А что же происходило опять-таки за закрытыми дверями на вчерашнем заседании? Поскольку все засекречено, то мы можем снова только высказать свои предположения. Во-первых, правительство выдало мандат представителю минсообщений для участия в упомянутом собрании владельцев (держателей) облигаций авиакомпании.

Во-вторых, наверняка обсуждалось… новейшая история авиакомпании с учетом оказанной ей в свое время — прежде всего, в период ковидной пандемии, – масштабной государственной помощи. Вероятно, именно для этого на вчерашнее заседание Кабмина был приглашен член совета Госконтроля Мартиньш Аболиньш. Именно под его руководством год назад и была проведена масштабная ревизия того, как государство контролировало (читай — не контролировало) процесс оказания финансовой помощи и возврата этих денег налогоплательщиков.

Напомним: общий вклад Латвии в основной капитал airBaltic составляет 545 млн. евро. Из этого на снижение последствий кризиса COVID-19 государство вложило в 2020-2022 гг. в общей сложности 340 млн евро, увеличив тем самым участие государства в предприятии с 80,05% до 97,97%.

Как известно, из этого полумиллиарда airBaltic вернула в казну… ровно 0 евро и 0 центов. Эти деньги уже списаны с основного капитала. А в мае парламент после долгих дискуссий дал зеленый свет на предоставление национальной авиакомпании срочного кредита для закупки топлива в размере 30 миллионов — деньги перечислялись отдельными траншами и они должны быть до конца августа возвращены в Госкассу. Правда, пока неясно, что будет делать правительство, если всю сумму с процентами не вернут? Никакого капитала, никаких залогов нет и правительство сможет разве что просто развести руками, как это и было в случае со списанием 545 миллионов евро!

Отдали на проедание

В ходе ревизии Госконтроля было констатировано, что государство (читай — министерство сообщений, как держатель контрольного пакета предприятия) практически не контролировало ни процесс расходования госпомощи, ни процесс возврата денег. В переводе на простой язык — полмиллиарда евро были просто отданы на проедание.

Поскольку никаких хороших решений в отношении авиакомпании не предвидится, то, возможно, Кулбергс, чтобы сохранить позитивный образ в глазах избирателей, решил «все свалить» на правоохранительные органы — мол, пусть они разбираются и с тем, как предоставлялись госдотации авиакомпании, как они тратились, не было ли там нарушений закона… Именно с этой целью премьер уже подал соответствующее заявление в Генпрокуратуру.

К тому же Кулбергс вполне может валить все на предшественников — и на бывших премьеров, и на бывших министров сообщений, которые, образно говоря, запустили ситуацию и вовремя не реагировали на все усугубляющийся финансовый кризис в airBaltic.

Без дотаций не взлетит

Впрочем, расследование не заменяет (не отменяет) необходимость решать, а что собственно делать с авиакомпанией дальше? Ведь даже если случится чудо и будут найдены инвесторы или удастся владельцев облигаций уговорить еще вложить деньги в авиакомпанию под новые облигации, это не избавит государство от предоставления airBaltic финансовых средств. Вопрос лишь в том, какая сумма в итоге потребуется (минимум речь идет о 150 миллионах евро) и как эта финансовая помощь будет оформлена (кредит, заем, дотация, покупка 25% акций и т. п.).

В общем, вопрос о судьбе airBaltic является самым неприятным для правительства Кулберга и премьер рискует на этом вопросе политически «подорваться». Даже несмотря на попытку все свести к уголовному расследованию и поиску виновных.

Такая «солидарность» им не нужна

Примечательно, что «зеленые крестьяне» и Нацобъединение, которые формально за airBaltic не отвечают, вовсе не горят желанием солидарно нести политическую ответственность за намерение премьера и министра сообщений, то есть Объединенного списка и «Нового Единства», снова залезть в карман налогоплательщиков. Особенно учитывая, что рейтинг Нацобъединения весьма скромный (5,5%), а «зеленые крестьяне» вообще рискуют остаться за бортом следующего Сейма!