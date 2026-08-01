Использование языка ненависти и расистских высказываний в политике может не только распространять ложную информацию, но и провоцировать рост агрессии в обществе. Об этом заявили эксперты, комментируя предвыборные дискуссии о миграции в Латвии.

Расистская риторика и распространение непроверенной информации о мигрантах способны привести к росту агрессии и радикализации общества. Об этом в интервью Службе новостей Латвийского телевидения заявили специалисты, занимающиеся вопросами миграции и общественных процессов.

По словам экспертов, в последнее время в социальных сетях появляется все больше агрессивного контента. В качестве примера они привели созданный с помощью искусственного интеллекта видеоролик, изображающий нападения на иностранных курьеров по доставке еды, а также недавний инцидент на празднике в Сабиле, где объектом издевательств стали люди другой расы.

Отдельно исследователи напомнили историю о якобы совершенном мигрантами нападении на женщину. Позже эта информация не подтвердилась, однако некоторые политики успели распространить ее и использовать для громких заявлений.

«Самым шокирующим было даже не само происшествие, а реакция отдельных политиков, которые распространяли ложную информацию, не проверяя факты, и поспешили заявить, что теперь мы депортируем их всех как группу, приравнивая этих людей к обезьянам. Не знаю, где ещё можно провести более чёткую границу, за которой начинается расизм», — заявила социолог и профессор Латвийского университета Инта Миериня.

По ее словам, особенно опасно, когда подобные заявления звучат от людей, занимающих высокие государственные должности.

«В какой-то момент мы можем столкнуться с тем, что всё это приведёт к реальным последствиям — люди начнут физически расправляться с этими людьми. Именно этого я боюсь», — сказала исследователь.

Миериня отметила, что научные исследования показывают: рост враждебности к одной группе людей со временем способствует усилению расизма и ксенофобии в обществе в целом.

Похожую оценку дал и ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс. По его словам, большинство жителей Латвии практически не контактирует с иностранцами за пределами крупных городов, поэтому их мнение часто формируется не на личном опыте, а под влиянием публичных заявлений.

«Представление о них формируется на основе уже готовых образов, которые предлагают политики и отдельные активисты, рассказывая истории, которые, как мы убедились в последние недели, иногда оказываются откровенной ложью», — отметил Капранс.

Эксперты также считают, что общество не должно оставаться безучастным к подобным проявлениям.

«Молчание тоже является насилием. Когда ты молчишь, видя, как к человеку применяют насилие, ты фактически косвенно становишься его соучастником», — подчеркнул Капранс.

По мнению Инты Миерини, ответственность лежит не только на отдельных политиках, но и на политических партиях.

«Я считаю, что и сама партия должна брать на себя ответственность и следить за тем, как её отдельные члены высказываются публично — как в СМИ, так и в социальных сетях», — сказала она.

В качестве примера эксперты привели Финляндию, где несколько лет назад министры, допустившие расистские высказывания, были вынуждены публично извиниться, а один из них ушел в отставку. После этого президент и премьер-министр страны заявили о недопустимости любых проявлений расизма.

По мнению экспертов, предвыборная риторика о миграции требует особой ответственности, поскольку публичные заявления политиков способны влиять не только на общественные настроения, но и на поведение людей.