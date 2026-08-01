«Подтверждаю свое участие в строительном совете Национального концертного зала «Рижская филармония», - написал 28 июля в Министерство культуры Виестурс Клейнбергс. Так что, несмотря на то, что «Прогрессивных» удалили из администрирования денюжек насчет «нашего всего», теперь они смогут и находясь в оппозиции, влиять на проект.

Деликатная интеграция

Нынешний министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) уже второй раз занимает сей пост — а еще в первый раз 25.05.2022 подписал с тогдашним мэром Мартиньшем Стакисом «Протокол о намерениях осуществления проекта национального концертного зала».

Город, в лице SIA Rīgas nami, отписал по данному документу участок земли в 7965 м2 по адресу ул. Кришьяна Валдемара 5 — и расположенный там бывший Дом Конгрессов, с подземной автостоянкой. Самоуправление брало на себя обязательство, согласно с Союзом архитекторов Латвии, осуществить конкурс эскизов по перестройке знаменитого здания.

Всего в первом туре было подано 38 архитектурных идей, из которых международное жюри отобрало 6 лучших проектов для финала. Первое место и главный приз в размере 30 000 евро получила совместная концепция Baltic Shine («Балтийское сияние») от латвийских бюро MARK arhitekti, Mailītis A.I.I.M. и ландшафтных дизайнеров Labie koki. Проект-победитель стал абсолютным лидером в обоих турах голосования. Жюри оценило его за деликатную интеграцию концертного зала в окружающий парк Кронвалда - и «уважительное отношение к модернистской архитектуре оригинального Дома конгрессов».

Увы, сами строительные работы еще не начались - очередной мегапроект находится на стадии активного проектирования. На разработку документации выделено более 3,5 млн евро. Согласно принятому Сеймом специальному закону, Рижская Дума обязана завершить и представить готовый строительный проект и контрольную смету до 31 декабря 2026 года. Вопрос — хватит ли у самоуправления административного ресурса для сей благородной цели?

Лавры Rail Baltica

Да и существенно выросла цена вопроса: если вначале, по ценам 2023 года, полная реализация рассчитывалась в 61,3 миллиона — то ныне говорится о 90 миллионах евро. Что самое интересное, то же самое SIA Rīgas nami нынче настолько поиздержалось, что собирает с жильцов принадлежащих самоуправлению квартир «плату соучастия», вдобавок к повышенной арендной, в итоге счет за 2-комнатную летом поднимается до 300 евро. Вот такие приоритеты у столичного начальства!

Впрочем, реализация музыкально-архитектурной симфонии пока теряется во временной перспективе. Обозначен 2029 год, но это уж как получится. Пример Rail Baltica доказывает, что главное тут, не результат, а сам процесс.