Как уже сообщалось, социологи SKDS представили результаты политических предпочтений избирателей в июле. Согласно этим результатам, в новый парламент могли бы попасть 6 политических сил. Многолетний секретарь Центризбиркома Ритварс Эглайс (Нацобъединение) на основании этого рейтинга подсчитал, сколько депутатских мест могла бы получить каждая из этих 6 партий.

Своими подсчетами политик поделился с социальной сетью X.

Итак, Объединенный список мог бы получить 24 мандата, объединение "Суверенная власть-Младолатыши" -21 мандат, "Латвия на первом месте" - 18 мандатов, "Прогрессивные" - 17 депутатских мест, Национальное объединение - 11 и "Новое Единство" - 9.