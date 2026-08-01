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Кандидаты и мандаты: по следам рейтинга политических сил 1 153

Политика
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зал пленарных заседаний Сейма

Зал пленарных заседаний Сейма

ФОТО: LETA

Уже прдсчитали возможное распределение депутатских мандатов в новом Сейме.

Как уже сообщалось, социологи SKDS представили результаты политических предпочтений избирателей в июле. Согласно этим результатам, в новый парламент могли бы попасть 6 политических сил. Многолетний секретарь Центризбиркома Ритварс Эглайс (Нацобъединение) на основании этого рейтинга подсчитал, сколько депутатских мест могла бы получить каждая из этих 6 партий.

Своими подсчетами политик поделился с социальной сетью X.

Итак, Объединенный список мог бы получить 24 мандата, объединение "Суверенная власть-Младолатыши" -21 мандат, "Латвия на первом месте" - 18 мандатов, "Прогрессивные" - 17 депутатских мест, Национальное объединение - 11 и "Новое Единство" - 9.

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#выборы #партии #депутаты #рейтинг #парламент #социальные сети #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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