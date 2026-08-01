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«Они стали первой жертвой...» 0 204

Политика
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Социолог Арнис Кактиньш

Социолог Арнис Кактиньш

Социолог и политолог прокомментировали рекордное снижение популярности одной из правящих политических сил.

Если бы выборы состоялись в июле, то главным проигравшим мог бы стать Союз зеленых и крестьян (СЗК). Согласно последнему рейтингу, за "зеленых крестьян" могли бы проголосовать лишь 4,2 процента избирателей!

«Мы видим, что СЗК — первая большая жертва «Объединенного списка», по крайней мере, сейчас», — отметил социолог Арнис Кактиньш в интервью Латвийскому телевидению. Иными словами, именно Объединенный список Кулбергса "отобрал" голоса у "зеленых крестьян".

«Сколько один теряет, столько другой выигрывает, потому что у них электорат один», - добавил профессор ЛУ Юрис Розенвалдс.

Кактиньш пояснил, что хорошие рейтинги Объединенного списка объясняются феноменом лидера — премьером Кулбергсом и его личностью. Премьер-министр убедил часть общества в необходимых в стране переменах.

Розенвалдс добавил, что вряд ли хорошие рейтинги ОС связаны с работой возглавляемого Кулбергсом правительства, поскольку до сих пор с его стороны были в основном обещания. Результатов пока нет.

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#выборы #Латвия #политика
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Эдуард Эльдаров
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