Социолог и политолог прокомментировали рекордное снижение популярности одной из правящих политических сил.

Если бы выборы состоялись в июле, то главным проигравшим мог бы стать Союз зеленых и крестьян (СЗК). Согласно последнему рейтингу, за "зеленых крестьян" могли бы проголосовать лишь 4,2 процента избирателей!

«Мы видим, что СЗК — первая большая жертва «Объединенного списка», по крайней мере, сейчас», — отметил социолог Арнис Кактиньш в интервью Латвийскому телевидению. Иными словами, именно Объединенный список Кулбергса "отобрал" голоса у "зеленых крестьян".

«Сколько один теряет, столько другой выигрывает, потому что у них электорат один», - добавил профессор ЛУ Юрис Розенвалдс.

Кактиньш пояснил, что хорошие рейтинги Объединенного списка объясняются феноменом лидера — премьером Кулбергсом и его личностью. Премьер-министр убедил часть общества в необходимых в стране переменах.

Розенвалдс добавил, что вряд ли хорошие рейтинги ОС связаны с работой возглавляемого Кулбергсом правительства, поскольку до сих пор с его стороны были в основном обещания. Результатов пока нет.