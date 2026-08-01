Министерство здравоохранения предлагает перераспределить почти 5 млн евро на оплату медицинской помощи гражданскому населению Украины, получившему лечение в Латвии. Большая часть средств предназначена для стационаров.

Министерство здравоохранения подготовило проект распоряжения о перераспределении 4 989 318 евро на покрытие расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданскому населению Украины в Латвии.

Документ передан на согласование, которое продлится до 3 августа.

Основная часть средств — 3,55 млн евро — предназначена для оплаты стационарной медицинской помощи. Финансирование покроет лечение пациентов в больницах, обеспечение противотуберкулезными препаратами, оборудование и расходные материалы для систем мониторинга уровня глюкозы и инсулиновых помп, а также транспортировку пациентов между медицинскими учреждениями. Речь идет о расходах, понесенных с 1 ноября 2025 года по 31 мая 2026 года.

Еще почти 1,04 млн евро планируется направить на первичную и специализированную амбулаторную помощь, лабораторные исследования и обеспечение амбулаторного лечения, включая противотуберкулезные препараты.

Дополнительно предусмотрены:

218 962 евро — на медицинскую транспортировку пациентов из зарубежных лечебных учреждений в латвийские больницы;

182 817 евро — на оплату вызовов Службы неотложной медицинской помощи;

157 923 евро — на компенсируемые медикаменты и медицинские изделия;

31 834 евро — на стоматологическое лечение детей из Украины младше 18 лет;

28 250 евро — на централизованно закупаемые лекарственные препараты и медицинские материалы, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

Фактически речь идет не о введении новой программы поддержки, а о покрытии уже оказанных медицинских услуг за предыдущие месяцы.

Средства планируется перераспределить из государственной бюджетной программы, предназначенной для реализации мер поддержки гражданского населения Украины.

Если проект будет одобрен, финансирование позволит полностью оплатить медицинские услуги, оказанные украинским гражданским лицам в Латвии в указанный период.