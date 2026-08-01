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После удара по консульству в Славянске почетный консул Латвии решил продолжить работу 2 221

Политика
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Александр Павенко

Александр Павенко.

ФОТО: LETA

Посольство Латвии в Украине продолжает поддерживать постоянный контакт с почетным консулом в Славянске Александром Павенко. Несмотря на уничтожение здания консульства в результате российского удара, он намерен продолжить выполнять свои обязанности.

Посольство Латвии в Украине поддерживает постоянную связь с почетным консулом Латвии в Славянске Александром Павенко и оказывает ему всю возможную поддержку. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По информации ведомства, Павенко подтвердил, что намерен и дальше исполнять обязанности почетного консула. При этом МИД продолжает анализировать рекомендации украинских властей и ситуацию с безопасностью в Донецкой области, после чего будет принято окончательное решение о дальнейшей работе консульства.

В министерстве подчеркивают, что позиция Латвии в отношении Украины остается неизменной. Ведомство также заявляет, что Донбасс является и останется частью Украины.

Это уже не первый случай, когда почетному консулу приходится работать в условиях непосредственной угрозы. После начала полномасштабной войны в 2022 году Александр Павенко уже пережил вынужденную эвакуацию.

В МИД отмечают, что консульство Латвии в Славянске оставалось единственным международным представительством, которое не прекращало работу с первых дней войны. Оно продолжало выполнять консульские функции и помогало координировать поддержку, оказываемую Латвией Украине.

Поводом для нового заявления министерства стал российский удар по Славянску. По данным украинских властей, 24 июля здание почетного консульства было уничтожено прямым попаданием авиационной бомбы КАБ-250.

Сам Александр Павенко не пострадал, однако ранения получили двое сотрудников консульства.

После атаки Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту протеста, выразив решительное осуждение удара по Славянску и уничтожения здания почетного консульства.

Несмотря на произошедшее, латвийская сторона заявляет, что продолжает поддерживать Украину и рассматривает возможность дальнейшей работы своего почетного консульства в Славянске с учетом ситуации с безопасностью.

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#Украина #МИД #Латвия #безопасность #дипломатия #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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