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Премьер Латвии вместе с лидерами 22 стран призвал ЕС срочно реагировать на кризис в Сеуте 0 111

Политика
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: мигранты перелезают через забор
ФОТО: twitter

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс вместе с руководителями еще 21 страны Евросоюза подписал обращение с призывом к срочным и скоординированным действиям в связи с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута.

Латвия присоединилась к совместному обращению 22 государств Евросоюза, призвавшему руководство ЕС незамедлительно принять меры в связи с резким обострением миграционной ситуации в испанском анклаве Сеута на границе с Марокко.

Письмо, инициированное Италией и Данией, направлено председателю Европейского совета Антониу Коште, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министру Ирландии Михалу Мартину, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС.

Авторы обращения выражают серьезную обеспокоенность ростом нелегальной миграции на внешней границе Евросоюза и считают, что ситуация требует быстрого и согласованного ответа всех государств-членов.

«Безопасность внешних границ Европейского союза — это общая ответственность всех государств-членов, а их эффективная защита является важнейшим условием нашей общей безопасности», — заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

По его словам, Евросоюз должен продемонстрировать способность эффективно защищать внешние границы и единообразно реагировать на нелегальную миграцию, а также на любые попытки использовать миграционные потоки как инструмент давления.

Фактически обращение отражает стремление части стран ЕС добиться более активной координации действий на уровне всего союза, а не оставлять решение подобных кризисов исключительно государствам, непосредственно столкнувшимся с наплывом мигрантов.

Авторы письма призывают европейские институты действовать быстро и совместно, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации и укрепить защиту внешних границ Шенгенской зоны.

Поводом для обращения стал крупнейший за последние годы миграционный кризис в Сеуте. По данным испанских властей, число погибших достигло 67 человек. Среди жертв есть люди, утонувшие при попытке добраться до испанской территории, а также погибшие в давке.

По информации Министерства внутренних дел Испании, большинство мигрантов, ранее проникших в Сеуту, уже вернулись в Марокко. Несмотря на это, власти признают, что ситуация в городе пока полностью не стабилизировалась.

Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что жизнь города по-прежнему нарушена последствиями кризиса, хотя процесс возвращения мигрантов идет успешно.

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#Испания #Латвия #безопасность #Марокко #Евросоюз #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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